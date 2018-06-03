憂北韓威脅 美富豪雇人挖坑道致死

而卡拉夫會死，是因為他在貝克威特位在馬里蘭州比塞大（Bethesda）的住家下方挖掘隧道時，地下室突然發生火災。

27歲貝克威特因與2017年9月時年21歲的卡拉夫死亡案有關，遭檢方起訴。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國百萬富翁貝克威特因憂心北韓飛彈危機，聘雇工人卡夫拉在他住家下方挖掘隧道，不料施工期間意外起火，挖坑的卡夫拉喪生，貝克威特則因過失殺人和2級謀殺罪遭起訴。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，大陪審團5月31日起訴貝克威特前，辯護律師鮑希伯（Robert Bonsib）在法庭表示，貝克威特是「不尋常的人」。

鮑希伯說，貝克威特「因為憂心國際緊張局勢、北韓及洲際彈道飛彈，而試圖挖掘一個地下防空洞」。

地方電視台WJLA-TV報導，蒙哥馬利郡助理檢察官溫克（Doug Wink）於法庭上表示，貝克威特與卡拉夫透過社群媒體相識。

溫克說：「貝克威特告訴卡拉夫，如果他日夜不停地挖掘隧道，吃睡都在隧道裡，甚至上廁所也只用桶。貝克威特將提供報酬，卡拉夫便可成立自己的夢想公司。」

華郵引數法律文件說，貝克威特去卡拉夫馬里蘭州住家接他，要求他戴上深色眼鏡，開車還故意繞道多轉幾圈以混淆挖坑地點。

據說坑道起點在地下室下方一個20英尺（3公尺）豎井的底部，延展約200英尺。

檢方稱，被告住處和地下室擺放的垃圾，及坑道內「菊鍊」般的電線，都使得這項挖坑企劃缺乏安全性，「你的行為基本上是罔顧一個人的性命安全」。

卡拉夫喪生時，美國和北韓間情勢緊繃，引發對於北韓核武和彈道飛彈計畫的憂心。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070603