台灣製造藝術大馬開幕 規模史無前例

本次展覽從2日至24日於馬來西亞吉隆坡SGM綜合文化中心創價展覽廳展出，共有24位著名藝術家參展，其中21位是台灣美術院成員，分別為國際知名版畫家廖修平、鐘有輝，水墨名家江明賢、林章湖、李振明、黃光男、林昌德，書法大家傅申、程代勒，資深油畫家謝里法、吳炫三、顧重光、薛保瑕、蘇憲法、陳銀輝，擅長以複合媒材創作的曾長生、郭博州，工筆與膠彩資深名家詹前裕，以及聲譽卓著的視覺設計家林磐聳、林俊良、游明龍。

這個展覽是馬來西亞首次聚集台灣重量級藝術家的大規模聯展。開幕式在綠島小夜曲的優美歌聲中拉開序幕，出席貴賓有駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章濟平以及國立台灣美術館館長蕭宗煌，馬來西亞國家美術館館長兼前首相納吉亦有觀禮。

此外，另邀請3位馬國藝術家參展，有美術設計教育家鍾金鉤、著名南洋風格水墨畫家謝忝宋，及曾獲多項國際設計獎項的視覺美術設計家劉道輝。

馬來西亞創價協會理事長許錫輝表示，廖修平曾說過台灣製造的藝術如同萬花筒般的耀眼、多采多姿，反應了數百年來的台灣的歷史脈絡與社會中文化底蘊及生活美學。而這次展覽中不只展示來自台灣的作品，也邀請馬來西亞的藝術家參與，融合了馬來西亞多元的風土樣貌，為這項展覽注入了獨有的氣息。

章計平表示，很榮幸台灣美術院今年選擇來到馬來西亞展出，這次參展的台灣作品相當豐富，參與的台灣藝術家皆是來自台灣美術院的院士，他們是台灣美術史上的巨擘，因此特別感謝親臨開幕儀式的台灣美術院訪問團。

章計平認為，這些精彩的藝術品呈現了台灣風土的藝術樣貌與豐富多彩的文化內涵，並且反映台灣藝術美學在國際文化衝擊下的新火花。

台灣美術院成立於2010年，由資深藝術教授組成，以從事美術創作與理論研究為宗旨，促進台灣藝術界的產官學合作，拓展國際與兩岸間的交流、資源分享，推動及提升台灣美術的發展。（編輯：屈享平）1070603