誤食80多個塑膠袋 領航鯨命喪泰國南部

國家海洋與沿海資源部還說，解剖後發現，這頭鯨魚胃裡有重達8公斤的80個塑膠袋。

臉書貼文說，獸醫團隊試圖幫助牠穩定病情，但這頭鯨魚最終仍在昨天下午死亡。

泰國國家海洋與沿海資源部（DMCR）今天在臉書專頁說，一頭小型的雄性領航鯨在馬來西亞邊界附近一處運河奄奄一息，成為海洋生物誤食塑膠垃圾奪命的最新案例。

法新社報導，泰國是全球最大塑膠袋消耗國之一，每年都有數以百計棲息於泰國知名海灘附近的海洋生物因此喪命。

這頭領航鯨5月28日首度被人發現，貼文照片顯示，有一群人用浮筒讓牠保持漂浮，還有人用傘幫牠遮擋灼熱陽光。

國家海洋與沿海資源部說，在救援期間，這頭鯨魚死前曾吐出5個塑膠袋。

泰國農業大學（Kasetsart University）海洋生物學家兼講師通（Thon Thamrongnawasawat）說，這些塑膠袋使這頭鯨魚無法吃進任何有營養的食物。

他說：「如果你胃裡有80個塑膠袋，你也會死。」

他告訴法新社，每年至少有300頭海洋生物在泰國海域誤食塑膠垃圾喪命，包括領航鯨、海龜與海豚。

他說：「這是個大問題，我們使用了大量塑膠袋。」

泰國網友紛紛對這頭領航鯨的命運表達同情與憤怒。

一名推特用戶說：「這頭動物沒做錯什麼，卻得承擔人類行為帶來的衝擊，我為此感到遺憾。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070603