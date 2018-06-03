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中央社

遊民人數激增 美西城市傷腦筋

中央社2018/06/03 08:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭2日專電）位於波特蘭華埠的漢宮海鮮酒家，是當地歷史最悠久的中餐廳之一，今年初突然宣布歇業，饕客錯愕。店家表示，遊民越來越多，垃圾亂丟，隨地便溺，頻頻惹事，生意做不下去。

瀕臨太平洋的美國西岸，從加州一路北上到俄勒岡州、華盛頓州，不少城市在過去10年來均面臨遊民人數激增的現象，衍生環境、治安、社會照顧與人道關懷等不同層面的問題，地方政府傷透腦筋。

為了根治遊民問題，西雅圖如今向企業開徵「人頭稅」，把稅金用來興建社會住宅、提供遊民照顧與服務，消息傳出引起輿論熱議，企業總部位於西雅圖的亞馬遜（Amazon）則迅速邀集其他企業，共商因應之道。

漢宮海鮮酒家（House of Louie）位於波特蘭市中心老華埠，經營已有30年，店面所在地點的前身，更是擁有半世紀歷史的華人餐廳。見證波特蘭華埠數十年歲月的這家老字號餐廳，2018年元旦剛過便傳出歇業。

漢宮酒家負責人詹姆斯‧梁（James Leong，音譯）接受地方電視台KGW專訪時說，以前華埠街道很乾淨，很漂亮，客人到這裡可以品嚐各式佳餚，但近幾年中國餐廳一家接一家關門，「我已經是撐到最後的。」

他說，遊民變多之後，在餐廳週圍亂丟垃圾，隨地便溺，造成惱人的清潔與衛生問題，2017年底更有在餐廳前廊露宿的遊民升火，還敲破餐廳窗戶，搞得餐廳內部煙霧彌漫。他表示：「太多無家可歸的遊民給我造成麻煩，每天都在惹事。」波特蘭所在的俄勒岡州蒙諾瑪遜（Multnomah County），遊民人數在2017年當中平均每天有4177人，較2015年增加10%。

美國住宅與都市發展部（Department of Housingand Urban Development）公布的2017年全美最多遊民人口城市排行榜上，前三名就有兩個城市位於美西。第一名紐約市遊民人數有7萬6501人，第二名洛杉磯市及洛杉磯郡（Los Angeles County）有5萬5188人，第三名西雅圖及金恩郡（King County）有1萬1643人。

今年5月中旬，西雅圖市議會表決一致通過，2019年起對年度營業額超過2000萬美元以上的企業，徵收每名全職員工每年275美元的「人頭稅」（head tax）。相較於先前草案所擬的每名員工每年500美元「人頭稅」，275美元已經算是「減半」。

「人頭稅」可望為西雅圖帶來每年4700萬餘美元稅收，估計約500家企業適用這項規定，約占西雅圖所有公司行號的3%。這筆稅收將用來在5年內興建可容納千餘人的社會住宅，讓年收入只有西雅圖收入中位數30%的低收入民眾能有安身之所，並將設置多處遊民緊急安置所，還有提供遊民衛生服務、法律諮詢等。

「人頭稅」一旦上路，首當其衝的便是西雅圖規模最大的僱主：亞馬遜與星巴克（Starbucks）。反對派人士指出，這項政策會讓企業為了節省成本而從西雅圖出走，導致就業機會大量流失。部份勞工工會則擔心，企業外移將為建造業帶來失業潮。亞馬遜則表示，「人頭稅」是決定不在西雅圖擴張企業總部的主要原因。

這兩家知名企業已經聯合克羅格（Kroger）、艾伯遜斯（Albertsons）等企業一同爭取推翻這項新制，希望在今年11月底交付公投，由選民決定「人頭稅」存廢。（編輯：屈享平）1070603

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