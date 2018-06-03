花蓮古蹟檢察長宿舍 和洋折衷原貌重現

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」今天揭牌啟用，這幢82年歷史的老建築，是由當時花蓮重大建設營繕工程的日本人吉村佐平承包，和洋折衷風格為最大特色。

研究古建築的葉永韶參與檢察長宿舍修復，他說，一般以為古蹟新修建困難，其實是拆除毀壞的部分更耗時；此案在拆除過程時，發現一些木板上有「吉村佐平」的名字和詳細尺寸。

文獻資料記載指出，吉村佐平生於日本岐阜縣，1913年移居花蓮，在花蓮開設「吉村鐵工所」。他堪稱當時花蓮工商界顯要，不僅是「花蓮港信用組合」（今花蓮二信前身）創辦人之一，也是「吉村組」組長，許多花蓮早年的重大建設營繕工程，包括花蓮港廳、吉野圳、花蓮港鐵道出張所、米崙溪橋、太魯閣產業道路、花蓮檢察長宿舍等都是由他負責承包。