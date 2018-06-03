花蓮古蹟檢察長宿舍 和洋折衷原貌重現

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」今天揭牌啟用，這幢82年歷史的老建築，是由當時花蓮重大建設營繕工程的日本人吉村佐平承包，和洋折衷風格為最大特色。
研究古建築的葉永韶參與檢察長宿舍修復，他說，一般以為古蹟新修建困難，其實是拆除毀壞的部分更耗時；此案在拆除過程時，發現一些木板上有「吉村佐平」的名字和詳細尺寸。
文獻資料記載指出，吉村佐平生於日本岐阜縣，1913年移居花蓮，在花蓮開設「吉村鐵工所」。他堪稱當時花蓮工商界顯要，不僅是「花蓮港信用組合」（今花蓮二信前身）創辦人之一，也是「吉村組」組長，許多花蓮早年的重大建設營繕工程，包括花蓮港廳、吉野圳、花蓮港鐵道出張所、米崙溪橋、太魯閣產業道路、花蓮檢察長宿舍等都是由他負責承包。
葉永韶說，受到日本明治維新影響，吉村佐平承包的建築，多採和洋折衷風格；檢察長宿舍雖是日式建築，但入口門廊受裝飾主義（Art Deco）風格影響的幾何圖樣門柱，門廊右側的牛眼窗，接待室及書齋天花板木片編織等都是獨特裝飾，具有工藝價值。
葉永韶解釋，檢察長宿舍內部有48坪，日本人計算單位是96疊塌塌米；室內各空間皆與原有配置相同，並無做太大更動，保留原本白灰牆面、天花板及檜木柱原件，僅汰換掉較容易被蟲蛀蝕的杉木屋板及部分構件。
民眾若仔細觀察，還可見到工程安置於主樑上的棟札。自古蹟外部來看，位於外牆的雨淋板、窗台、窗戶，皆是原構件，呈現原本老房子的樣貌。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070603