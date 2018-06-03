文化部補助956萬 修復草山御賓館再現風華

位於陽明山中山樓旁的「草山御賓館」，為西元1923年迎接當時日本裕仁皇太子（後來的昭和天皇）所建，裕仁皇太子於同年訪台時休憩，地方因此稱其為「太子亭仔」。

（中央社記者魏紜鈴台北3日電）台北市定古蹟「草山御賓館」指定古蹟19年，面臨逐步崩壞命運。文化部今表示，將以專案補助方式全額補助台灣省政府956萬元修復，讓草山御賓館風華再現，成為陽明山文化地標。

文化部今天發佈新聞稿說明，公有文化資產應由主管機關負起修復再利用的責任，但「草山御賓館」建物管理單位為「凍省」後的台灣省政府，無法永續經營「草山御賓館」。

文化部指出，古蹟修復費用龐大，有可能作為未來古蹟經營的單位也無法直接投入，從文化資產規格、現狀及涉及單位而言，「草山御賓館」面臨的挑戰嚴峻。

文化部長鄭麗君上任後，重視國公有文化資產管理維護問題，多次主持專案會議研議「草山御賓館」可能解決方案。決定配合行政院台灣省業務在108年全面移撥政策，全額補助新台幣956萬元，讓「草山御賓館」古蹟緊急搶修。

鄭麗君表示，公有文化資產的永續經營，在「部部都是文化部」架構下，由文化資產主管單位與管理單位各司其職，在「草山御賓館」這個特別困難的議題上，文化部也願承擔責任。

「草山御賓館」見證日治到戰後，陽明山作為政治核心的歷史變遷。三期的新建，包括日治時代的「洋館」、「日本家」及戰後由王大閎建築師設計的「洋房」，都映照了台灣建築工藝於不同年代的潮流。文化部說，將與台北市政府、台灣省政府、內政部等有關單位合作，將珍貴古蹟「草山御賓館」從荒廢狀態蛻變為陽明山文化地標。（編輯：黃于）1070603