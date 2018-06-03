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搶救台北工專記憶 北科大生參與錄影帶修復

中央社2018/06/03 15:32
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北3日電）北科大和台灣電影文化資產保存協會合作，引入搶救民間記憶與錄影帶修復工作坊，讓學生參與台北工專時期錄影帶的修復工作，為保存珍貴影像資產盡一份心力。

台北科技大學今天發布新聞稿表示，台灣電影文化資產保存協會發起「搶救民間記憶與錄影帶修復」活動，今天在北科大舉行授帶儀式，由北科大副校長楊重光移交台北工專（北科大前身）時期的錄影帶給台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞，象徵著保存北科大影像文化資產的期許。

「搶救民間記憶與錄影帶修復」是由台南藝術大學媒體中心，與台灣電影文化資產保存協會共同發起的民間歷史影像保存文化運動，從2013年開始至今已在國內外舉辦14場工作坊，今天進入以工科見長的北科大，也象徵該運動進入新的階段。

井迎瑞指出，有更多工科專業人才加入，才能讓保存影像文化資料的希望與夢想得以實現，畢竟在未來人類在如何保存記憶這件事情上，人文與理工人才必須合作才能成功，這次工作坊在北科大校園開跑，也意味著保存影像文化資產的運動正往跨領域方向大步邁進。

北科大教學資源中心今年開設文化創新課程，並引入「搶救民間記憶與錄影帶修復工作坊」。為了這門課，北科大教務處特地募集台北工專時期的錄影帶，希望重現記錄校園人事物的珍貴影像。

北科大表示，現在很多學生對錄影帶很陌生，希望從人文角度出發，結合北科大實作與科技的強項，讓學生藉由參加錄影帶修復工作，認識從類比到數位的科技變遷過程，同時也瞭解保存與建立民間記憶資料庫的重要性，進而保存屬於北科大獨一無二的台北工專時期影像文化資產。（編輯：陳清芳）1070603

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