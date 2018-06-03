幼童學芭蕾 基輔舞團總監：聽懂音樂很重要

如今基輔國家芭蕾舞團團員平均年齡27歲，舞者卻水平不一，芭蕾藝術總監安妮可‧倫赫維什維利（Aniko Rekhviashvili）坦言，有些團員已成熟達顛峰，有的身體狀況開始走下坡。目前為舞團設計3種訓練課程，分別由3位教練指導，舞者可依身心狀況選擇課程，「我跟每個人說，每個舞者都要提升自己，不只為了自己，更是為了團隊名譽」。

首度抵台演出的基輔國家芭蕾舞團，來自具有150年歷史的烏克蘭大劇院。烏克蘭基輔有3個芭蕾學校，資源豐厚、人才濟濟，長年來奠定了相當良好的芭蕾底蘊，現今團員也有9成以上來自烏克蘭。

（中央社記者魏紜鈴台北3日電）烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團6月來台首演，芭蕾藝術總監安妮可接受台灣媒體訪談，談及幼童學習芭蕾時強調，「聽懂音樂，愛聽故事，是學習芭蕾技能外，也很重要的事」。

台灣孩童多在小學階段開始接觸芭蕾，芭蕾舞在台灣被歸類為「才藝」的一種，關於芭蕾舞的深耕習得，普遍認知學芭蕾並不容易。對此，安妮可指出，在烏克蘭多數也是從8歲開始學芭蕾，剛開始有點難，過一段時間就會感興趣甚至愛上。當然若沒天分或失去興趣，也會早點結束學芭蕾歷程，「通常到20歲就會結束，跟運動員有點像」。

「多數看到台上舞者演出時光鮮亮麗的微笑輕舞著，但其實背後仍有許多不為人知的長年苦練辛酸」。安妮可認為，幼童練芭蕾舞確實不簡單，不僅僅是小孩學習辛苦，即便是大人也一樣會身心疲累。

學芭蕾與學音樂息息相關，安妮可強調，「芭蕾舞者對音樂是要有感覺的，學習芭蕾還要聽懂音樂看懂故事，如果這些不懂，就會像隻大象一樣，顯得動作笨拙」。

成為基輔國家芭蕾舞團員的外在條件要求，高挑、小頭、長手、長腳和長脖子是必備，安妮可透露，現在已有國際甄選，舞者須展現個人特色，「除身材苗條，手的靈活與身體柔軟度也非常重要，因為芭蕾舞是用動作來說故事，許多細微動作須透過肢體呈現訊息，傳遞情感」。

安妮可說，除基本身材與柔軟度的要求外，這次來台演出「天鵝湖」的首席女舞者安娜塔西亞（Anastasia），她在音樂敏感度及理解能力都可精準呈現舞劇，這些特色也是她成為首席基輔國家芭蕾舞團的首席關鍵之一。（編輯：張芷瑄）1070603