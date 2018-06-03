原鄉青年返鄉工讀 原民會提供500名額

（中央社記者吳欣紜台北3日電）原民會推動「107年原YOUNG青年返鄉工讀體驗計畫」，今年一共提供全國500個工讀名額，讓原鄉青年不僅可透過工讀增加工作經驗，也可提前規劃職涯發展。

「原住民族青年返鄉體驗工讀計畫」從民國103年至106年止，一共補助各地方政府包含公私部門273個用人單位，此計畫不僅讓青年利用暑期工讀賺取學費及生活費，也讓青年能參與部落服務及體驗職場生活、促進青年職涯探索，合計有1216名青年受惠。

原住民族委員會表示，各縣市政府6月將開始甄選工讀人員，並依青年專長、適才適性分發至各原住民族事務行政機關、社區產業、社會福利服務與其他社會公益等單位服務，提供為期2個月的工讀時間，青年工讀每月可領取新台幣2萬2650元工讀薪資。