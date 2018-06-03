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150歲基輔芭蕾首來台 演繹道地天鵝湖

中央社2018/06/03 13:44
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（中央社記者魏紜鈴台北3日電）有150年歷史的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團6月來台首演「天鵝湖」和「睡美人」全本三幕舞劇。藝術總監安妮可今受訪說，要讓台灣觀眾看見最道地的天鵝湖，希望台灣愛上芭蕾。

有150年歷史的基輔國家芭蕾舞團以古典純正著稱，是烏克蘭國寶級芭蕾舞團，此次首次來台演出，於台北國家戲劇院經典呈現「天鵝湖」和「睡美人」全本三幕舞劇。舞劇採現場演奏音樂進行，由隨團來台的烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉（MykolaDiadiura）和NSO國家交響樂團合作演繹，挑戰很大。

這次來台演出「天鵝湖」的首席女舞星安娜塔西亞（Anastasia ）年僅25歲已是世界當紅芭蕾舞星，基輔國家芭蕾舞團藝術總監安妮可‧倫赫維什維利（AnikoRekhviashvili）受訪表示，安娜塔西亞擁有當今世界芭蕾最標準的身形與柔軟度，能精準掌握角色神韻，跳起來非常美麗，是天生的舞者。

安妮可透露，安娜塔西亞這次來台仍難免擔心給自己不小壓力，「希望能讓台灣看見最完美的白天鵝，讓台灣觀眾看見最道地的天鵝湖」。沒來過台灣的安妮可今早剛下飛機看到城市裡許多高樓，「覺得台灣經濟發展很好，對芭蕾的愛好程度則不太清楚，希望基輔在台灣演出後，台灣對芭蕾的興趣會越來越高」。（編輯：黃于）1070603

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