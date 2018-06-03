150歲基輔芭蕾首來台 演繹道地天鵝湖

（中央社記者魏紜鈴台北3日電）有150年歷史的烏克蘭大劇院基輔國家芭蕾舞團6月來台首演「天鵝湖」和「睡美人」全本三幕舞劇。藝術總監安妮可今受訪說，要讓台灣觀眾看見最道地的天鵝湖，希望台灣愛上芭蕾。

有150年歷史的基輔國家芭蕾舞團以古典純正著稱，是烏克蘭國寶級芭蕾舞團，此次首次來台演出，於台北國家戲劇院經典呈現「天鵝湖」和「睡美人」全本三幕舞劇。舞劇採現場演奏音樂進行，由隨團來台的烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉（MykolaDiadiura）和NSO國家交響樂團合作演繹，挑戰很大。