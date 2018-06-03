上課打獵醃豬肉 學習好好玩20項計畫吸睛

（中央社記者陳清芳、蕭惠敏台北3日電）台中市和平區的博屋瑪國小，上課內容將泰雅族原住民文化與學科結合，課程包含醃漬豬肉、打獵等，校方甚至邀請家長來學校一同上課，讓文化教育推廣至家庭及社區。

教育部國教署今天舉辦「愛上學，愛上學習的秘密」成果展，邀請20項計畫子團隊、學校分享執行成效。本次活動主軸為多元文化結合日常生活，讓孩子體現樂學精神。

其中，博屋瑪國小擁有獨特的泰雅族文化，校長比令亞布表示，屬於博屋瑪國小學習的秘密在於「好玩」，將教學與自我文化結合，大大提升學生學習意願。