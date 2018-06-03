上課打獵醃豬肉 學習好好玩20項計畫吸睛

（中央社記者陳清芳、蕭惠敏台北3日電）台中市和平區的博屋瑪國小，上課內容將泰雅族原住民文化與學科結合，課程包含醃漬豬肉、打獵等，校方甚至邀請家長來學校一同上課，讓文化教育推廣至家庭及社區。
教育部國教署今天舉辦「愛上學，愛上學習的秘密」成果展，邀請20項計畫子團隊、學校分享執行成效。本次活動主軸為多元文化結合日常生活，讓孩子體現樂學精神。
其中，博屋瑪國小擁有獨特的泰雅族文化，校長比令亞布表示，屬於博屋瑪國小學習的秘密在於「好玩」，將教學與自我文化結合，大大提升學生學習意願。
至於數學是許多孩子的弱點，為了提升孩子的學習興趣，數學好好玩團隊老師范慧蘭利用遊戲競賽進行互動式教學，將原本死板的課程內容變有趣。她表示，使用互動式教學後，學生學習意願更加強烈，而班上的數學成績也多次蟬聯全年級第一。
「鹿樂教學計畫」由退休老師們組成志工至偏鄉授課，彰化縣溪州鄉潮洋國小校長陳志盛說，偏鄉小校的教學資源相對缺乏，鹿樂計畫志工讓偏鄉的距離不再遙遠，當課程缺少了進度壓力，學生也能輕鬆學習。
今天上午是靜態講座，下午活動現場由照門國小、峨眉國中和啟明國小學生帶來英語戲劇拚台表演，展現學生活力與英語學習成效；場內另有創意數學桌遊、趣味科學、生涯技藝活動等闖關活動。
「愛上學，愛上學習的秘密」搭起教育分享平台，希望教學前線的教育者能吸取來更多實務經驗，激發教學活力與學生學習潛能，共同為教學注入更多新能量。（編輯：陳清芳）1070603