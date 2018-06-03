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疑造假手印簽違法契約 菲籍移工抗議宏達電

中央社2018/06/03 12:51
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）桃園市群眾服務協會及一批菲籍移工今天前往Google辦公室抗議，控訴宏達電稱無裁員計畫，卻要移工簽自願離職書，更批評宏達電涉嫌偽造移工手印簽署違法勞動契約。

多名宏達電僱用的菲籍移工、桃園市群眾服務協會等多個民間團體，今天在台北市信義區的Google辦公室前召開記者會呼喊口號，揭露宏達電疑似偽造文書、違法扣款等多項違法情事。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，宏達電今年2月以遭Google併購為由，擬解僱菲律賓移工、讓移工分批返國，雖然透過民間團體協助後暫時化解危機，但宏達電在這期間卻仍不斷要求移工簽屬自願離職書，以達大量解僱目的。

汪英達指出，宏達電以「上市上櫃公司不能透露經營內容為由」聲稱公司無裁員計畫，但卻有多名基層主管明確表示公司很快會解僱所有菲律賓移工，宏達電不斷遊說移工簽屬自願離職同意書，顯然是為公司股價利益、犧牲移工權益。

除了疑似要求移工簽屬自願離職書達到大量解僱目的外，汪英達也批評，宏達電更違法收取膳宿費且涉嫌偽造文書。他指出，宏達電所有菲律賓移工的契約都明訂膳宿由雇主支付，宏達電卻要所有移工簽下另一份「勞動契約附加條款」，要求勞工支付每月2500元的膳宿費及來回機票費用。

汪英達指出，根據勞動部2013年的函示，勞動契約若和工資切結書對膳宿費規定不同時，應以有利於勞工者為準，宏達電收取膳宿費明顯違法。更何況，更有移工反應「勞動契約附加條款」上的手印及簽名並非本人所為，宏達電與仲介公司也涉嫌偽造文書。

汪英達說，宏達電應立刻與全體移工與聲援團體針對解僱事宜展開協商，並不得於協商完成前有任何動作，若要裁員也應尊重移工意願，讓想留在台灣工作的移工轉換雇主，轉換期間繼續提供免費膳宿。

此外，宏達電也應退還全部膳宿費，並作廢所有勞動契約附加條款。同時要求檢調應對宏達電涉嫌偽造文書進行調查、要求勞動部及桃園市政府勞動局針對宏達電違法情事進行調查。

汪英達也指出，Google為國際知名企業且為宏達電的長期合作伙伴、下游品牌商及重要部門買家，Google對宏達電的違法行為有責任，應要求宏達電立即回應接受各項勞工訴求，讓宏達電確實改善。（編輯：黃于）1070603

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