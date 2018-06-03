82年日式老屋 花蓮檢察長宿舍修復為古蹟

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）座落花蓮市中心與花蓮地標酒店比鄰的檢察長宿舍，82年歷史的日式老建築，歷經一年半修復完工，今天舉行揭牌啟用儀式；最後一位住在此的檢察官陳木泉說，樂見當年破舊宿舍成古蹟。

檢察長宿舍位於花蓮市三民街、節約街交叉口，1936年日治時期日本政府在花蓮設置「台北地方法院花蓮港支部暨檢察局」後，供檢察長居住的處所。台灣光復後，國民政府繼續將宿舍提供作為花蓮地檢署檢察長居住之用，一直到1993年，因新建檢察長官舍完工啟用，這棟建築物功成身退。2008年花蓮縣政府指定為縣定古蹟。