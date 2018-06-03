減少貨車國道耗能 擬推未超載免逐一過磅

（中央社者汪淑芬台北3日電）交通部高速公路局為減少大貨車耗能，研擬規劃推動載重大貨車行駛國道不必再逐一過磅，預計年底先在國道3號大甲、後龍試辦。
高公局副局長吳木富今天受訪說，國道全線共有44個地磅站，根據目前規定，載重大貨車行駛國道，要逐一過磅，但每經過一處地磅站就得減速、停車再啟動，不但耗能，有時還會回堵到主線。
吳木富表示，參考國外的作法，如果地磅站設偵測系統，大貨車上國道後經過的第一個地磅站紀錄載重情形，若有超重，當場處理，若無超載，大貨車經過下一個地磅站時，偵測系統會自動讀取相關資料，並透過電子看板，提前告知大貨車不必過磅。
吳木富認為，減少過磅時間，就減少貨車減速、再啟動等耗能及停等時間，不但環保也降低業者成本。
高公局交管組長卓明君說，目前正在大甲、後龍路段建置相關試辦設備，年底試前辦後，至少蒐集半年資料，若成效不錯，再推廣到其他地磅站。
但為防止大貨車在第一處地磅站過磅時未超載，但到下一處地磅站前下國道載貨反而變超載等投機行為，高公局也設計偵測系統會計算大貨車在兩處地磅站間的行駛時間，若有明顯不合理的情況，即使大貨車在第一處地磅站未超載，仍會要求在下一處地磅站過磅。（編輯：陳清芳）1070603