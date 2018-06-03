減少貨車國道耗能 擬推未超載免逐一過磅

（中央社者汪淑芬台北3日電）交通部高速公路局為減少大貨車耗能，研擬規劃推動載重大貨車行駛國道不必再逐一過磅，預計年底先在國道3號大甲、後龍試辦。

高公局副局長吳木富今天受訪說，國道全線共有44個地磅站，根據目前規定，載重大貨車行駛國道，要逐一過磅，但每經過一處地磅站就得減速、停車再啟動，不但耗能，有時還會回堵到主線。

吳木富表示，參考國外的作法，如果地磅站設偵測系統，大貨車上國道後經過的第一個地磅站紀錄載重情形，若有超重，當場處理，若無超載，大貨車經過下一個地磅站時，偵測系統會自動讀取相關資料，並透過電子看板，提前告知大貨車不必過磅。