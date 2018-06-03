NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

大專退學人數首破9萬人 新增休學率6年新高

中央社2018/06/03 11:09
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北3日電）根據教育部統計，105學年大專退學人數首度突破9萬人，新增休學率6.1%創6年新高。學者認為，這可能代表不是所有學生都適合念大學，建議學校要設法激起學生學習興趣。

受到少子女化現象影響，大專校院招生也面臨挑戰，即使學校招到學生後，每年仍有一部份學生選擇休學或退學。根據教育部統計資料顯示，105學年新增休學人數約8萬256人，是4年新高。

教育部資料指出，105學年休學人數增加主要受日間研究所、日間學士班休學人數成長而影響，105學年新增休學率攀升至6.1%，創近6年新高，休學原因以工作需求最多，其次是學業志趣不符，比率明顯高於經濟困難。

退學人數方面，教育部統計顯示，105學年大專校院退學人數首度突破9萬人，退學原因以「未註冊、休學逾期未復學」者最多，約占全體退學人數近5成，其次為因學業或志趣不合者，約佔全體退學人數的3成8。其中也有可能多校重複錄取而未註冊、休學重考而未復學，但人數不詳。

台灣大學教授王立昇受訪時表示，現在學生想法和以前不同，很多人會選擇延畢，利用在學期間出國擔任交換學生，有的則是會選擇休學，想去嘗試別的事情。

王立昇也提到，不少學生因為志趣不符合而選擇休學或退學，這可能代表未必所有學生都適合念大學，教育資源應該調整配置，強化技職教育，而學生入學前應該有更多選擇機會和協助，讓他們能找到喜歡的校系，在學生入學後，學校也應該設法引發學習動機和熱情。（編輯：陳清芳）1070603

中華電信：469方案限速2...台灣製造藝術大馬開幕 規...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan