大專退學人數首破9萬人 新增休學率6年新高

教育部資料指出，105學年休學人數增加主要受日間研究所、日間學士班休學人數成長而影響，105學年新增休學率攀升至6.1%，創近6年新高，休學原因以工作需求最多，其次是學業志趣不符，比率明顯高於經濟困難。

受到少子女化現象影響，大專校院招生也面臨挑戰，即使學校招到學生後，每年仍有一部份學生選擇休學或退學。根據教育部統計資料顯示，105學年新增休學人數約8萬256人，是4年新高。

退學人數方面，教育部統計顯示，105學年大專校院退學人數首度突破9萬人，退學原因以「未註冊、休學逾期未復學」者最多，約占全體退學人數近5成，其次為因學業或志趣不合者，約佔全體退學人數的3成8。其中也有可能多校重複錄取而未註冊、休學重考而未復學，但人數不詳。

台灣大學教授王立昇受訪時表示，現在學生想法和以前不同，很多人會選擇延畢，利用在學期間出國擔任交換學生，有的則是會選擇休學，想去嘗試別的事情。

王立昇也提到，不少學生因為志趣不符合而選擇休學或退學，這可能代表未必所有學生都適合念大學，教育資源應該調整配置，強化技職教育，而學生入學前應該有更多選擇機會和協助，讓他們能找到喜歡的校系，在學生入學後，學校也應該設法引發學習動機和熱情。（編輯：陳清芳）1070603