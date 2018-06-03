志趣不符休學人數增 大學放寬轉系跨域修課

（中央社記者許秩維台北3日電）大專休退學人數有增加現象，志趣不符是主因之一，有大學放寬轉系限制、提供跨域選修課，也有學校持開放態度，認為學生休學去重考或多方嘗試未必是壞事。

根據教育部最新資料統計，105學年新增休學率創6年新高，退學人數首度突破9萬人，研究所新增休學率又高於學士班，休學原因以工作需求、學業志趣不符居多，比率明顯高於經濟困難。

清華大學教務長戴念華受訪時表示，學生要辦理休退學，校方一定會追蹤並瞭解原因，而休退學的原因很多樣，例如研究所學生可能因為論文未如期完成而選擇休學，外面就業環境可能也有影響，如果就業市場有好機會，有些學生也會考慮休退學，也有人是因為想去他校或國外唸書。