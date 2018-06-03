志趣不符休學人數增 大學放寬轉系跨域修課

（中央社記者許秩維台北3日電）大專休退學人數有增加現象，志趣不符是主因之一，有大學放寬轉系限制、提供跨域選修課，也有學校持開放態度，認為學生休學去重考或多方嘗試未必是壞事。
根據教育部最新資料統計，105學年新增休學率創6年新高，退學人數首度突破9萬人，研究所新增休學率又高於學士班，休學原因以工作需求、學業志趣不符居多，比率明顯高於經濟困難。
清華大學教務長戴念華受訪時表示，學生要辦理休退學，校方一定會追蹤並瞭解原因，而休退學的原因很多樣，例如研究所學生可能因為論文未如期完成而選擇休學，外面就業環境可能也有影響，如果就業市場有好機會，有些學生也會考慮休退學，也有人是因為想去他校或國外唸書。
若想減少休退學人數，戴念華認為，錢的問題反而好解決，如果學生的考量是經濟因素，學校可尋求資源協助學生繼續就學，但不少學生是因志趣不符選擇先休學去重考，他認為現在年輕人較不會受修業年限約束，想多方嘗試，學校也應該持開放態度看待，也有學生去重考或嘗試自己想做的事情後，發現不如預期，就會死心重回學校。
元智大學教務長曾芳美則指出，研究所部分以碩士專班休學情況較多，主要都是工作考量，例如有學生被派遣至海外，就沒辦法繼續就學，大學部休退學原因，則以學業成績和志趣不符合為主。
針對志趣不符的學生，曾芳美表示，校方也要求各系提供一定比率的轉系名額且不設成績門檻，讓學生有機會轉到自己有興趣的科系，另外也提供學分較少的微學程，讓學生有機會跨領域學習，又不會因為學分過多而導致難以如期畢業。
曾芳美提到，過去有些學生因學業成績未達標而休學，甚至連續兩學期成績不及格的學分數達該學期修習學分總數1/2而被退學，因此現在校方也啟動預警機制，如果學期中發現學生學習成效不好，就會請導師進一步瞭解，並視學生需求提供課業輔導，避免學生因成績落差而休退學。（編輯：黃于）1070603