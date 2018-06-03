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桃機第三航廈 華航等天合聯盟進駐機會大

中央社2018/06/03 10:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）桃園國際機場第三航廈已動工，桃園機場公司研議，未來將依航空聯盟屬性並參考運量，分配航空公司在3座航廈的使用，華航等天合聯盟進駐第三航廈機會大。

桃機公司發言人李建國表示，第三航廈設備比現有兩座航廈新，桃機公司預計19日召開董事會，討論未來航空公司使用3座航廈的分配辦法。

根據桃機公司內部研議，以國際上3大航空聯盟屬性的分配為原則，初步分析以航空聯盟中飛航台灣的運量為參考，因第三航廈設計容量最大，可考慮由運量較大的航空聯盟進駐。

桃機公司以2017年客運為例，共有57家載客的航空公司飛台灣，全年機場旅客量近4500萬人次，三大國際航空聯盟旗下航空公司的旅客量就超過2/3。

包括華航在內屬於「天合聯盟」的航空公司，2017年在桃機的旅客量約為1500萬人次，其次是「星空聯盟」約1400萬人次，「寰宇一家」約474萬人次。

桃機公司內部人員指出，若從運量評估，包括華航在內的天合聯盟進駐第三航廈機會大；不過，桃機公司還要與航空公司溝通，目前未定案。

除了三大國際航空聯盟外，還有不少未加入聯盟的航空公司也飛航台灣，例如2017年21家低成本航空在桃園機場旅客量約750萬人次，另還有300多萬人次旅客，是由非屬國際航空聯盟成員的傳統航空公司所帶來。

桃機公司認為，未來3座航廈雖以國際航空聯盟屬性為分配依據，但任一航廈都不會是任一航空聯盟或空公司專屬，因還要考慮非屬航空聯盟的航空公司，同時國籍航空公司也會為不同航空聯盟的航空公司做地勤代理，例如新加坡航空屬「星空聯盟」，地勤卻是屬「天合聯盟」的華航代理，機場公司有權調配航空公司在航廈的使用方式。

目前，3大國際航空聯盟中，最早出現的是1997年成立的「星空聯盟」，長榮航空在2013年加入，聯盟中的中國國際航空、全日空、新加坡航空、聯合航空、土耳其航空、泰國航空、加拿大航空及深圳航空、韓亞航空有飛台灣，11月要復飛台灣的紐西蘭航空，也是星空聯盟成員。

「天合聯盟」在2000年成立，華航2011年加入，聯盟中的中國東方航空、中國南方航空、法國航空、大韓航空、荷蘭航空、廈門航空、印尼航空、越南航空飛航台灣。

1999年成立的「寰宇一家」在3個國際航空聯盟中規模最小，其中飛台灣的有國泰航空、日本航空與馬來西亞航空。

桃園機場第三航廈基礎工程去年動工，主體工程今年5月8日公開招標，最新完工期預計2022年11月底。（編輯：陳清芳）1070603

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