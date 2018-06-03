集集消防隊新廳舍啟用 出勤更便利快速

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）為提升救災救護能量，南投縣集集消防分隊新廳舍今天啟用，位於鎮內主幹道，出勤更便利快速，寬廣空間也讓消防人員較舒適。

南投縣政府消防局集集消防分隊舊廳舍狹小老舊，牆壁處處壁癌，也歷經九二一地震，建築物部分受損，分隊大門也與車庫出口面臨狹窄街道。由於集集鎮觀光人數很多，為提升救災救護能量，縣府在民生路新建廳舍，經3年多廠商招標與施工興建，車輛與人員日前陸續進駐，今天舉行正式啟用典禮。

南投縣長林明溱、南投縣消防局長林聰吉、多名縣議員出席典禮，開場由消防人員演練高樓層垂降，展現平日精訓成果，還有國小學童帶來戰鼓與音樂演出，現場充滿喜氣與熱鬧氣氛。