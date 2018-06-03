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看好苦茶油市場 林一州18歲創業拚第一桶金

中央社2018/06/03 18:03
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）劣油風暴喚起民眾對食用油品質注意，花蓮年輕人林一州看好此市場，18歲時就投入生產苦茶油，還上課成為國際認證品油師，希望搶攻苦茶油「綠金」市場，拚賺人生第一桶金。

苦茶油又稱茶油，是油茶樹或山茶樹的種籽經壓榨而得。有「東方橄欖油」之稱的苦茶油，營養價值和售價均屬高檔。農糧署東區分署表示，花蓮縣油茶樹種植面積218公頃，居全台第二位，其中卓溪鄉種植面積約占6成5。

林一州目前是文化大學園藝系大三學生，因為從小胃不好，父母以苦茶油照顧胃。2年前有感於食安問題嚴重，自創苦茶油品牌，挑選高品質茶籽自己榨油。

林一州說，大一時透過教授引介，提前到茶改場實習，學習苦茶油種苗挑選、種植技術。後來在父母資助下，購買苦茶油加工機具，開始榨油。榨油時必須忍受高溫，一次6小時操作榨油機器，榨出約50瓶250毫升的油品。

榨油過程是影響油品等級因素之一，林一州日前特別花昂貴的學費學習品油，獲國際油品專家協會認證品油師，學會從氣味、顏色等瞭解每一批榨出油品的優缺點，再力求改善。

因為不斷修正榨油技巧，加上嚴格選果，林一州生產的苦茶油晶瑩剔透，目前雖然產量不多，卻深受消費者好評而供不應求。

18歲就開始創業，林一州說：「自己還年輕，即使失敗也沒關係。」他每週不辭辛苦往返台北學校和花蓮製油，努力賺取人生第一桶金。

林一州說，今年在家人資助下買下花蓮卓溪鄉的油茶樹園，園內有20年老欉300株，休假日和父親一起去施肥、剪枝，希望從種植油茶樹開始，量產有益健康的油品，嘉惠更多人。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070603

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