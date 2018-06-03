丁守中：吳音寧缺運銷能力 若當市長馬上換掉

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市長柯文哲指台北農產運銷公司總經理吳音寧是誤闖叢林的小白兔；中國國民黨台北市長參選人丁守中今天說，吳音寧缺乏農產運銷能力，若自己當市長，會馬上換掉她。

吳音寧近日被爆出拿業務推廣費補助產地相關活動，以及受邀出席產地餐宴，再度惹議。柯文哲今天受訪表示，台北市政府在北農董事只占5席，人事由農委會主導，並說「那個位子（北農總經理）不好做，各方勢力都在角逐，一個沒有經驗的人，真的就是誤闖叢林的小白兔」。

丁守中下午出席在圓山飯店舉行的「全民幸福政黨大聯盟」活動，他接受媒體聯訪時表示，吳音寧最大的問題就是能力問題，她根本沒能力處理農產運銷工作，若自己當台北市長，會馬上換掉吳音寧。