新竹葉伊恬沉著冷靜 獲選少年桌球國手

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市東園國小四年級學生葉伊恬，曾只是在桌球館角落幫忙撿球的小女生，靠著對桌球的興趣與努力屢創佳績，今年更獲選少年桌球國手，成為竹市最年輕獲選少年國手的小球員。

東園國小外聘桌球教練楊慶昱受訪表示，葉伊恬在國小一年級時，幾乎每天都會陪著哥哥到球館練球，但由於個子還小，無法跟著年紀較大的學童一起練習，只能在球館角落幫忙撿球，但就這樣慢慢撿出對桌球的興趣，二年級時正式加入學校桌球隊，開始投入學習。

教練蔡奇縉則說，葉伊恬在面對年紀較大、身材較高的對手也不畏懼，總能用穩定扎實的「正手拉球」技壓對手，加上個性沉著冷靜，比數落後時也不會慌張，能及時調整步伐，追回比分。