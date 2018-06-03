NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

新竹葉伊恬沉著冷靜 獲選少年桌球國手

中央社2018/06/03 17:40
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市東園國小四年級學生葉伊恬，曾只是在桌球館角落幫忙撿球的小女生，靠著對桌球的興趣與努力屢創佳績，今年更獲選少年桌球國手，成為竹市最年輕獲選少年國手的小球員。

東園國小外聘桌球教練楊慶昱受訪表示，葉伊恬在國小一年級時，幾乎每天都會陪著哥哥到球館練球，但由於個子還小，無法跟著年紀較大的學童一起練習，只能在球館角落幫忙撿球，但就這樣慢慢撿出對桌球的興趣，二年級時正式加入學校桌球隊，開始投入學習。

教練蔡奇縉則說，葉伊恬在面對年紀較大、身材較高的對手也不畏懼，總能用穩定扎實的「正手拉球」技壓對手，加上個性沉著冷靜，比數落後時也不會慌張，能及時調整步伐，追回比分。

目前就讀建華國中二年級蔡昀恩，在3年前、就讀東園國小五年級時獲選少年國手，如今被葉伊恬打破學姊的紀錄，葉伊恬靦腆的說：「學姊是我的偶像與榜樣，我要跟她一樣厲害，出國比賽」。

葉伊恬的父親說，葉伊恬進入球隊後，平均每天要花5個小時練球，曾獲全國自由盃、國語日報盃、JOOLA盃等全國大賽冠軍，如今又以第6名之姿獲選少年國手，家人都此為傲，但也時常鼓勵她「未來還有更多強勁對手與挑戰等著她」，也期許能持續保持熱情，努力不放棄。（編輯：方沛清）1070603

范冰冰被指鉅額逃漏稅 官媒...丁守中：吳音寧缺運銷能力 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan