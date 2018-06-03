極端氣候頻繁 柯文哲：國中小裝冷氣是最後手段

柯文哲上午出席台北市各級學校106學年度畢業生「市長獎」頒獎典禮，會後受訪時表示，並非天氣變熱就裝冷氣，會先改善學校通風設備、種植栽等，「冷氣是最後手段」。

近年氣候變遷強烈，台北市在今年5月高溫屢創紀錄，中小學教室要不要裝設冷氣再成關注焦點，不過，冷氣並非國民中小學設備基準，若學校要裝設冷氣，通常由家長會募款裝設。

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市今年5月高溫屢創紀錄，教育局5月底函文教育部評估將冷氣列為「基本設備」，並持續推動電源改善工程。台北市長柯文哲今天說，裝冷氣是最後手段。

教育局在5月22日函文教育部評估將冷氣列為「基本設備」，主秘陳素慧下午告訴中央社記者，今年5月是近年來最熱5月，「極端氣候出現的愈來愈頻繁，台北市是個盆地，不易散熱」，她說，議員、家長詢問安裝冷氣事宜，教育局往年皆以法規未列入回應，今年決定函文教育部，了解看法。

陳素慧說，教育局同時盤點各校裝設冷氣情形，國中小共6500多間教室，國小部分有1763間已裝設、國中有1750間已裝設。她表示，國小裝設比例約43%，若全面裝設冷氣，初估費用為新台幣15億元。

陳素慧表示，一間教室從買冷氣、安裝、電源改善、配線、契約容量調整，至少要22萬元，後續換冷媒、清洗濾網等保養費，一間教室每年要5000元。

她說，目前還未收到教育部回文，現行教育局會持續改善各校電源工程，推動學校裝設太陽光電板、植栽綠化（如小田園、綠屋頂）、走廊噴霧、屋頂灑水、教室內裝設抽排氣風扇、裝設遮陽板及綠能環保校舍等。（編輯：張銘坤）1070603