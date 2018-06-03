空軍眷舍修護 岡山樂群村動起來

高雄市為免騰空無人居住廢棄眷舍加速老化，推出「以住代護」已先後有黃埔新村、建業新村等受理民眾提案申請入住，受到好評。

高雄市因為地理位置有其重要的戰略地位，也因此擁有特殊的眷村文化；隨著時代的變遷，眷舍改建，老舊眷村的保存成了多元文化中極重要的課題。

（中央社記者王淑芬高雄3日電）高雄市已經推動岡山醒村建物整修工程，近日也著手向國防部申請樂群村分區代管，市府文化局說，只要取得代管契約就會向文化部申請修復專款。

市府文化局文化資產中心主任李毓敏今天告訴中央社記者，加速岡山區眷村保留和整修，醒村、樂群村都具有指標意義。

她指出，岡山醒村已在去年獲得文化部補助整修活化，文資中心分期辦理修繕工程，並進行空間再利用的規劃，將結合地政局正辦理的87期重劃工程中的公園與醒村所在的「文化景觀區」做有空間活化聯結，成為人文歷史景點。

醒村曾因電視劇一把青的拍攝場景，一度成為民眾尋找故事的朝聖地，轟動一時，李毓敏說，未來文化局會透過歷史文化聯結，成為活化再利用的元素。

至於曾是日治時期日本海軍航空隊高階軍官的宿舍，如今是空軍訓練司令部高階軍官宿舍的樂群村，文化局說在前高雄縣政府時期已指定其中16棟為市定古蹟、10棟歷史建築；特別的是，區內多數是獨門獨院，每戶逾百坪的建築，庭院草木扶疏，是優質罕見的眷村形式。

李毓敏說，文化局已著手向國防部申請岡山樂群村分區代管，以利後續向文化部申請修復補助。（編輯：李亨山）1070603