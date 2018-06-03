時力嘉義辦公室開幕 黃國昌推薦議員參選人

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）時代力量嘉義辦公室今天舉行開幕茶會，時力主席、立委黃國昌親自出席，他除了推薦市議員參選人張志翔外，並籲請與時代力量有相同理想與信念的年輕人站出來。

時代力量嘉義辦公室上午在嘉義市文化路十七街舉行開幕茶會，黃國昌、時力嘉義主委、導演柯一正以及時力立委洪慈庸、時力嘉義市東區市議員參選人張志翔都到場，另外嘉義市議員王美惠、蔡文旭、戴寧及莊豐安也到場致意。

黃國昌在會中推薦這次在嘉義市提名的東區市議員參選人張志翔，他說，張志翔與時力擁有相同的理想與改革信念，且背後有一群對嘉義市政治未來發展有理念的年輕人支持，代表年輕改革的力量。