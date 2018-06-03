新北海洋月 放流萬尾幼鯛並標記保育

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府配合海洋月活動今明兩天展開一萬尾鰭鯛與黑鯛亞成魚放流活動，特別的是為落實保育及了解放流成果，其中百尾幼鯛做標記，希望捕撈到標記鯛魚的人能回報紀錄。

新北市政府農業局表示，市府配合世界海洋日擴大於6月辦理新北海洋月系列活動，今明兩天在瑞芳與貢寮保育區舉辦放流活動，6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具活動，6月27日號召漁船出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。

今天放流活動是由副市長李四川主持，他表示，放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚共一萬尾，體型長約10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強。