中醫退休轉務農 種出優質有機蔬菜

（中央社記者楊思瑞台南3日電）原本是中醫師的有機農場負責人黃博元，因為感到食安問題嚴重，慢性病患者增加，退休後回到台南市佳里區務農。經過多年努力，成功種出優質有機蔬菜，並希望改變傳統用藥觀念。

黃博元今天受訪時表示，以前在高雄市開設中醫診所執業，對食安問題與慢性病患的增加特別有感；加上看見許多農田大量噴灑農藥及使用化學肥料，就有想對務農做些改變的念頭。

他說，經過多年努力，成立有機農場，目前規模約1公頃，採用網室配合定時定量的滴灌栽培。滴灌栽培除能使設施內給水平均無死角，葉菜類成長與品質較均一，賣相也較佳，且能達到節水目的。