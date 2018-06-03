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馬英九自行車領騎環南投 建議每年辦2次

中央社2018/06/03 11:50
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）前總統馬英九第二度到南投縣參加紫南宮環縣自行車活動，他今天為活動開場致詞時表示，活動辦得很好，肯定這項活動有益健康，建議每年至少辦兩次。

「2018永不放棄紫南宮一騎來發財環縣極限挑戰99.9K」自行車活動今天上午在南投縣竹山鎮登場，吸引約3000名選手參加。

參加選手繞行竹山鎮、魚池鄉、埔里鎮、草屯鎮、南投市等九個鄉鎮，里程數達99.9公里，馬英九今年是第二度參加，除肯定這項自行車活動有益健康，還笑著建議一年至少辦兩次。

來自法國、英國、香港、澳門、印尼、愛爾蘭、日本、美國等國內外參賽者，齊聚竹山紫南宮旁消防署訓練中心停車場，由南投縣副縣長陳正昇鳴槍，馬英九、南投縣長林明溱、南投縣體育會總幹事洪銘惠、主辦單位台灣自由車運動協會理事長彭劍勇等人領騎出發。

林明溱說，縣府極力推動自行車運動，參與辦理國際自由車環台公路大賽，還有武嶺自行車賽、塔塔加自行車賽、紫南宮環縣自行車賽，日月潭環湖自行車道也享譽國際，各賽事深具特色，吸引許多民眾到南投騎單車，順勢帶來觀光效益，縣府將持續推廣。

據台灣自由車運動協會資料，活動非競賽性質，為自我挑戰活動，依國際慣例無交通管制，挑戰組完成時，在限定7小時內抵達者，致贈獎牌及挑戰完成證明；鏤空獎牌配合紫南宮提供錢母，選手完賽後，將錢母鑲入獎牌，象徵圓滿、一騎發財。（編輯：陳政偉/陳清芳）1070603

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