馬英九自行車領騎環南投 建議每年辦2次

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）前總統馬英九第二度到南投縣參加紫南宮環縣自行車活動，他今天為活動開場致詞時表示，活動辦得很好，肯定這項活動有益健康，建議每年至少辦兩次。

「2018永不放棄紫南宮一騎來發財環縣極限挑戰99.9K」自行車活動今天上午在南投縣竹山鎮登場，吸引約3000名選手參加。

參加選手繞行竹山鎮、魚池鄉、埔里鎮、草屯鎮、南投市等九個鄉鎮，里程數達99.9公里，馬英九今年是第二度參加，除肯定這項自行車活動有益健康，還笑著建議一年至少辦兩次。

來自法國、英國、香港、澳門、印尼、愛爾蘭、日本、美國等國內外參賽者，齊聚竹山紫南宮旁消防署訓練中心停車場，由南投縣副縣長陳正昇鳴槍，馬英九、南投縣長林明溱、南投縣體育會總幹事洪銘惠、主辦單位台灣自由車運動協會理事長彭劍勇等人領騎出發。