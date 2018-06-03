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為圓發明夢 54歲蔡財崑續進修獲市長獎

中央社2018/06/03 11:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北3日電）活到老，學到老。54歲的蔡財崑是重度身障者，為圓「發明夢」，退休後選擇重返高職，3年學業成績第一名，畢業後將赴台北科技大學持續進修，盼向身障發明家劉大潭看齊，今天獲頒市長獎。

台北市各級學校106學年度畢業生市長獎頒獎典禮今天在大安高工舉行，大學、公私立高職及特殊學校、公私立高中獲獎者有1490位。

蔡財崑在頒獎前接受媒體訪問時表示，由於早年大環境對身障者不友善，加上學校也沒有無障礙空間，所以他國中畢業後學習鐘錶相關技藝，在鐘錶領域從事40年，成為一名資深技師。

蔡財崑原本自行開店，退休後獲名錶公司聘用協助專案，當專案告一段落，雖有其他公司找他，但他想念書的心情非常強烈，所以拒絕。

在大安高工進修部電子科就讀期間，蔡財崑學業成績都拿第一名，甚至繁星錄取台北科技大學能源與冷凍空調工程系。

蔡財崑笑說，發明夢一直在他心中，他想向劉大潭看齊，並結合自己所學做些對社會有貢獻的事情，「上北科大是上天給我的使命」。

蔡財崑高職選擇電子科，大學選擇能源與冷凍空調工程系，媒體好奇，兩者關聯似乎不大。蔡財崑說，「未來是能源為取向，電子、電池等東西都是，要做發明的話，工科都能接受」。

而對於蔡財崑持續求學，妻子、4個子女全都支持，妻子說，市長獎是先生應得的，她全面支持繼續進修，而且先生同時還帶動家中讀書風氣，「很棒」。

57歲的陸美珠同樣獲頒市長獎，她就讀私立南華高級中學職業進修學校時尚造型科，雖須定期洗腎，她仍風雨無阻，珍惜到校上課機會，陸美珠笑說，她是班上的「筆記本老師」，負責記錄課堂重點，有趣的是，快接近考試時，班上同學會叫她「美珠姊」，有時則會叫她「阿姨」或「阿嬤」。

陸美珠小學畢業後，就到服飾公司擔任學徒，她說，「以前都是口傳心授，學理、色彩不太懂」，為了弄懂色彩學，陸美珠決定持續進修，畢業後會到華夏大學化妝品應用系就讀，完成自己的夢想。（編輯：張銘坤）1070603

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