吳音寧負面消息不斷 柯文哲坦言對他有影響

柯文哲上午出席台北市各級學校106學年度畢業生「市長獎」頒獎典禮，會後受訪時表示，農產公司是一個高度複雜單位，「那個位子（指總經理）不好做，各方勢力都在角逐，一個沒有經驗的人，真的就是誤闖叢林的小白兔」。

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市長柯文哲今天說，台北市政府在台北農產運銷公司董事只佔5席，人事由農委會主導，「董事長等於是晾在那裡」，他也坦言，總經理吳音寧負面消息不斷，多少對他有影響。

對於自由時報報導，柯文哲曾在內部會議稱「打吳音寧可拿到泛藍選票」，柯文哲說，「我在內部會議是說，吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血」。

他說，「這實在是很困擾，23席董事，我們只佔5席」，北農人事全由農委會主導，董事長等於晾在那裡，若與農會合作，又怕被安上「與國民黨舊勢力合作」、「與黑道合作」罪名。

他表示，政治講究實力原則，雖在北農可採合縱連橫，不過市府最大問題是無法與農會合作，先前已發生過一次，「我們是投鼠忌器，不能多做什麼」。

柯文哲表示，如今處理北農問題，就是市場處該監督的監督、該管理的管理，市府也派顧問進駐，協助處理一些事情，情況應該會轉好。不過，他也說，吳音寧的相關問題，農委會要思考如何解決。（編輯：張銘坤）1070603