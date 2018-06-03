竹縣提名傷腦筋 吳敦義：續徵詢意見

吳敦義說，新竹縣是目前國民黨執政的縣市，黨會尊重縣府、議會及鄉鎮、里長聯誼會等意見，希望大家認同黨提名的人選，那樣輔選獲勝的機率會比較多。

國民黨目前剩新竹縣長提名未定，到底是否採全民調產生，有不同的聲音。吳敦義今天南下高雄，陪同國民黨提名的高雄市長參選人韓國瑜在鳳山區吃肉燥飯造勢，他受訪時做上述的表示。

（中央社記者王淑芬高雄3日電）中國國民黨新竹縣長人選未定，黨主席吳敦義表示，金門、南投也採徵召，黨將會再廣泛徵詢意見，盼大家認同黨提名的人選，那樣輔選獲勝機會較多，否則提名不信任的人就糟了。

他表示，如果提名大家不喜歡、不信任的人就糟了，絕對不能發生這種事。

吳敦義說，黨正依5月30日中常會臨時動議，如果協商沒有結果，就依黨中央徵召忠於黨、且有經驗、閱歷能獲夥伴認同者的結論再溝通。

他說，黨中央提名審核委員會召集人曾永權等人已到新竹廣泛徵詢大家意見一次，將會再一次徵詢意見，希望找到基本共識。

吳敦義指出，提名審核委員會正依照中常會無異議通過的結論在做溝通；沒有內定或排除誰，盼大家有耐心、溝通協調，有了共識提名就會很清楚。

媒體詢問是否就不採全民調了。吳敦義說，也有地方不做民調，金門、南投和苗栗也採徵召，他坦言新竹縣比較傷腦筋。

陪同吳敦義、韓國瑜吃肉燥飯的還有前高雄縣長楊秋興、高雄市議員許崑源等20多人，他們連番批評執政者拚經濟無能、兩岸關係不好、觀光不振、水果賤價等問題，並幫忙農民促銷鳳梨、香蕉等。

至於國民黨高雄市選情，韓國瑜表示，目前與民進黨提名人陳其邁是處於五五波的選情態勢，他自認是「黨弱人強」的參選人。

吳敦義等人現身市場吃肉燥飯，受到民眾的歡迎，不少民眾為韓國瑜加油打氣，祝他當選。（編輯：陳政偉/李亨山）1070603