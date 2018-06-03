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中央社

外交部：蔡總統WHA會前已透過國際媒體發聲

中央社2018/06/03 13:25
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北3日電）民間團體質疑總統蔡英文未在世界衛生大會（WHA）會前召開國際記者會表達訴求；外交部今天表示，蔡總統在WHA會前，已透過國際媒體訪問，說明台灣的立場，獲國際媒體廣泛引用。

台灣聯合國協進會籌組的「前進WHA宣達團」在5月28日返國，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲昨天質疑，今年WHA宣達團出發前一再呼籲，總統蔡英統、立法院跨黨派應召開國際記者會，向國際社會表達訴求，卻都沒有；台僑參加世界衛生組織（WHO）健走活動時，外交部居然配合WHO，事先警告台僑社團不能穿著「WHOFOR TAIWAN」的T-shirt。

對此，李憲章表示，蔡總統在WHA會前，曾透過國際媒體訪問，充分說明台灣推動國際參與的政策與立場，獲國際媒體廣泛引用。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中，在WHA會前，也以接受國際媒體專訪及撰寫專文的方式，向國際社會說明。陳時中在WHA開議當天，也依照規劃在日內瓦舉行國際記者會。

李憲章說，外交部自去年12月起即推動國際文宣，包括吳釗燮召開國際媒體說明會，主動接受諸多國際媒體專訪，近期並陸續接見數十家外媒記者，暢談國際參與以及對WHA的訴求。外交部也透過外館洽請駐地媒體刊登陳時中專文、積極向駐地媒體投書，並推出「阿鑾的作文課」感性文宣短片及「台灣醫衛貢獻網2.0」傳達訴求。

他說，對於健走活動，外交部及駐日內瓦辦事處事前即全力進洽WHO，爭取民團的權益及說明立場，蔡明憲在WHA前已充分瞭解WHO的關切，並且感謝外交部努力爭取民團的權益及提供相關協助。

他表示，台灣的國際參與需要政府與民間協力合作，才能整合各界力量，全力且有效推動，外交部會持續為推動參與WHA全力打拚。（編輯：蘇志宗）1070603

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