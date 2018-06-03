外交部：依法援贈友邦軍品 不會拒還款國防部

外交部發言人李憲章上午表示，報導中所述援助裝備是軍方汰換下來，但仍堪用的悍馬車及直升機軍品，由國防部通知外交部可提供給友邦運用的通案性汰除計畫，再由外交部依據友邦需求決定援贈優先順序執行。基於政府一體，外交部感謝國防部提供汰舊軍品並加速檢整，透過此類援助增進與友邦軍事合作與交流。

聯合報報導，多明尼加與布吉納法索與台灣斷交前均不動聲色，加碼需索軍備援贈，外交部全數答應，還要國防部先以戰備預算墊錢新台幣數千萬元；外交部一度不肯歸墊款項，希望由國防部吸收，直到國防部請出行政院協調，外交部在雙重壓力下才歸墊款項。

（中央社記者顧荃台北3日電）媒體報導指外交部援贈友邦汰舊軍品，要國防部墊款，且一度不肯歸墊款項。外交部今天表示，援外計畫均依法令辦理，不會發生未編列預算即執行，或拒絕將款項歸墊國防部的情形。

李憲章表示，外交部一向以嚴謹態度推動各項援外合作計畫，在符合友邦實際需求原則下，經雙方政府協商後，皆依標準作業流程報府院核定後才啟案辦理，並以公函向國防部確認相關經費由外交部預算支應，再依兩部協調結果，分期核撥專款給國防部執行單位執行，或請國防部先行代墊。

李憲章說，外交部辦理援外計畫，均依據相關法令及規定辦理，相關款項的撥付均經主計單位事前審核，事後也受審計部監督，不會發生未編列預算即執行，或拒絕將款項歸墊國防部的情形。（編輯：蘇志宗）1070603