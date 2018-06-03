NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

外交部：依法援贈友邦軍品 不會拒還款國防部

中央社2018/06/03 12:27
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北3日電）媒體報導指外交部援贈友邦汰舊軍品，要國防部墊款，且一度不肯歸墊款項。外交部今天表示，援外計畫均依法令辦理，不會發生未編列預算即執行，或拒絕將款項歸墊國防部的情形。

聯合報報導，多明尼加與布吉納法索與台灣斷交前均不動聲色，加碼需索軍備援贈，外交部全數答應，還要國防部先以戰備預算墊錢新台幣數千萬元；外交部一度不肯歸墊款項，希望由國防部吸收，直到國防部請出行政院協調，外交部在雙重壓力下才歸墊款項。

外交部發言人李憲章上午表示，報導中所述援助裝備是軍方汰換下來，但仍堪用的悍馬車及直升機軍品，由國防部通知外交部可提供給友邦運用的通案性汰除計畫，再由外交部依據友邦需求決定援贈優先順序執行。基於政府一體，外交部感謝國防部提供汰舊軍品並加速檢整，透過此類援助增進與友邦軍事合作與交流。

李憲章表示，外交部一向以嚴謹態度推動各項援外合作計畫，在符合友邦實際需求原則下，經雙方政府協商後，皆依標準作業流程報府院核定後才啟案辦理，並以公函向國防部確認相關經費由外交部預算支應，再依兩部協調結果，分期核撥專款給國防部執行單位執行，或請國防部先行代墊。

李憲章說，外交部辦理援外計畫，均依據相關法令及規定辦理，相關款項的撥付均經主計單位事前審核，事後也受審計部監督，不會發生未編列預算即執行，或拒絕將款項歸墊國防部的情形。（編輯：蘇志宗）1070603

小飛機紐約長島外海失事 2...公視電影基隆開鏡 林右昌盼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan