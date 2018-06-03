管制程式無法作動 iPhone等7月起禁入營區

（中央社記者游凱翔台北3日電）陸軍司令部今天表示，國軍對智慧型手機都有一定規範，除中國大陸製的手機禁止入營外，無論iPhone或他牌手機，若MDM管制程式無法作動、閃退，7月1日起禁止進入陸軍營區。

聯合報報導，陸軍已通令全軍，7月1日起禁止攜用iPhone手機進入營區。

陸軍司令部政戰主任黃開森接受中央社訪問時解釋，國軍對智慧型手機都有一定規範，除了小米、華為等中國大陸製的手機禁止進入營區外，無論是iPhone或他廠牌手機，只要中科院研發的MDM管制程式在手機無法作動、閃退，7月1日起禁止攜帶進入陸軍營區。