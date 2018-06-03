館長表態力挺 侯友宜：血性漢子

（中央社記者林長順新北3日電）知名健身教練「館長」陳之漢昨天直播表態支持中國國民黨新北市長參選人侯友宜。侯友宜今天表示，館長是一個血性漢子，對軍、公、教、警消，做了很多公益慈善，是一個有義行的館長。

侯友宜上午前往三重先嗇宮，參加神農文化祭活動，同時參拜神農大帝。他在接受媒體訪問時，做上述表示。

「館長」陳之漢昨天直播，表示「新北市蘇貞昌對侯友宜，我現在就表態，我絕對支持侯友宜」。

侯友宜說，館長是一個血性漢子，有專業，也有管理能力，對軍、公、教、消警，做了很多公益慈善，捐贈健身器材外，也經常親自指導，讓警消能保障自身安全，同時也能夠勇於作戰，「他是一個有義行的館長」。