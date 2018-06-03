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館長表態力挺 侯友宜：血性漢子

中央社2018/06/03 10:58
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北3日電）知名健身教練「館長」陳之漢昨天直播表態支持中國國民黨新北市長參選人侯友宜。侯友宜今天表示，館長是一個血性漢子，對軍、公、教、警消，做了很多公益慈善，是一個有義行的館長。

侯友宜上午前往三重先嗇宮，參加神農文化祭活動，同時參拜神農大帝。他在接受媒體訪問時，做上述表示。

「館長」陳之漢昨天直播，表示「新北市蘇貞昌對侯友宜，我現在就表態，我絕對支持侯友宜」。

侯友宜說，館長是一個血性漢子，有專業，也有管理能力，對軍、公、教、消警，做了很多公益慈善，捐贈健身器材外，也經常親自指導，讓警消能保障自身安全，同時也能夠勇於作戰，「他是一個有義行的館長」。

媒體詢問，三重義天宮、先嗇宮相繼力挺，是否有信心拿下三重。侯友宜指出，三重宮廟長期以來跟他有工作上的夥伴關係，因為宮廟業務的推動，讓他們的感情就像兄弟一樣，宮廟在推動宗教文化，也是最有力量的團體，所以大家站在一起是很正常的。

至於與民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌的新北負債爭論，侯友宜表示，蘇貞昌任內縣庫由正轉負，大量的負債是不爭的事實，更何況老縣長把台北縣跟新北市政府的預算都搞錯了，也沒有弄清楚就對外說明，「老縣長不要轉移焦點」。（編輯：張銘坤）1070603

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