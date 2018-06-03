藍委辦國會體驗營 將邀馬英九暢談從政歷程

（中央社記者劉冠廷台北3日電）由國民黨立委江啟臣、李彥秀等人主辦的第3屆國會青年體驗營將在28日舉行，今年的活動除了與立委近距離接觸座談，也將邀請前總統馬英九暢談從地方首長到國家元首的心路歷程。

由江啟臣、李彥秀、林為洲、許淑華、蔣萬安、王惠美、楊鎮浯、林麗蟬等多名國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營，28日將在立法院舉行。李彥秀今天告訴中央社記者，在立法院舉辦國會青年體驗營，可讓有志於從事政治工作，或是想要了解公共事務討論的學生身歷實境，直接體驗國會運作情形。

李彥秀說，國會青年體驗營邁入第3屆，前2屆的活動收到很不錯的評價，有了前2次經驗，這次的課程設計不但更加成熟，而且幾乎放手有年輕幕僚主導活動跟課程設計，隊輔更是找過去的學員回來交流，希望讓學員與隊輔的互動、學習更加生動。