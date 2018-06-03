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中央社

藍委辦國會體驗營 將邀馬英九暢談從政歷程

中央社2018/06/03 10:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北3日電）由國民黨立委江啟臣、李彥秀等人主辦的第3屆國會青年體驗營將在28日舉行，今年的活動除了與立委近距離接觸座談，也將邀請前總統馬英九暢談從地方首長到國家元首的心路歷程。

由江啟臣、李彥秀、林為洲、許淑華、蔣萬安、王惠美、楊鎮浯、林麗蟬等多名國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營，28日將在立法院舉行。李彥秀今天告訴中央社記者，在立法院舉辦國會青年體驗營，可讓有志於從事政治工作，或是想要了解公共事務討論的學生身歷實境，直接體驗國會運作情形。

李彥秀說，國會青年體驗營邁入第3屆，前2屆的活動收到很不錯的評價，有了前2次經驗，這次的課程設計不但更加成熟，而且幾乎放手有年輕幕僚主導活動跟課程設計，隊輔更是找過去的學員回來交流，希望讓學員與隊輔的互動、學習更加生動。

今年的活動除了有資深國會助理傳授幕僚密技、立委近距離接觸座談外，更首度邀請到馬英九，暢談從地方首長到國家元首的心路歷程。

負責策劃這次活動的江啟臣辦公室副主任涂力旋表示，這次營隊特別邀請到馬英九，當然是想要借重馬英九的高人氣，另一方面則是請馬英九暢談自身的經驗，鼓勵青年人勇於投入政治。值得一提的是，這也是馬英九卸任總統後，第一次進入立法院，連籌備助理們都很興奮。（編輯：蘇志宗）1070603

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