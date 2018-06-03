愛心無政治國界 以軟實力交朋友

10幾年來，霖恩小學幫助許多布國孩童翻轉未來，中華民國5月24日與布吉納法索斷交後，不少人好奇霖恩小學何去何從，運作是否受到影響。

連加恩2001年以首屆外交替代役男身分到布吉納法索服役，役期結束後，他自願留下並加入醫療團，2004年在當地開辦「霖恩小學」，供父母雙亡、單親或家庭貧困的孩童免費就學。

德不孤必有鄰專題2（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）台灣外交艱困，但還是有不少台灣人在海外努力當國際公民，10幾年來援助布吉納法索貧童的醫師連加恩認為，與其爭取外交認同，不如抱著交友心態伸出援手，路會更寬廣。

目前在哈佛大學攻讀公共衛生博士學位的連加恩接受中央社電訪時說，霖恩小學資金來自台灣教會，沒有官方協助，台布斷交對學校運作沒有影響，只是教會原本安排今年要去布國考察，他想知道布國怎麼處理後續簽證事宜。

他表示，在教會內部，大家都很難過、很受傷，有種被拒絕感，特別是老一輩都覺得乾脆別去布國了，年輕一輩反而看得開。他說，畢竟台灣的非邦交國本來就多於邦交國，「不管是志工、背包客、做生意的，台灣人也沒有說哪個地方不能去」。

台灣援助布國多年，深受當地民眾歡迎。據連加恩所知，台布斷交後，當地民眾對政府決策普遍感到震驚、無奈和不捨，還有人義憤填膺地說，下屆大選要用選票把現任總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）換下來。

連加恩說：「因為我們合作這麼多，你只要入境就可以發現，他們一聽到是台灣人來，就會給你很不一樣、很正面、讓你覺得很受歡迎的感覺。（布吉納法索）全國的人都知道台灣人在那邊做了很多事情。」

對連加恩而言，台布斷交並非援助布國的終點，他還想在當地籌設中學，已經購地、蓋圍牆，並將產權過戶到霖恩小學名下。為此，支持霖恩小學的教會還考慮成立協會，招募足夠人力，讓責信（Accountability）上軌道。

過去台灣與非洲國家斷交後，不乏民間持續援助的案例。屏東基督教醫院在馬拉威於2008年1月與中華民國斷交半年後重返當地，持續跨境公衛計畫，甚至得到國際資源，這就是台灣愛心沒有政治和外交界線的典範之一。

連加恩說，屏基的善舉，並非將國家宣傳擺在第一位。屏基60多年前由挪威宣教士成立時，台灣很窮苦，受到外國人幫助，現在台灣有能力，就效法博愛精神幫助他人，這是首要宗旨，其次才是讓台灣在國際被看見和聽見。

他表示：「這些年我發現，如果把第二位放在第一位，一開始就想做直接的國家宣傳，有時反而容易遇到挫折。人家講軟實力，我們的醫療、IT（資訊科技）實力在，人家都心知肚明，不是你一定要去剪綵、報導，人家才會尊敬你。」

面對北京掠奪，連加恩認為，並非失去就要全盤否定。如果出發點是國家宣傳、外交認同，這些錢的確是「掉到水裡」；但若把外交肯定放一邊，而是證明台灣軟實力，抱著結交朋友的心態幫助別人，台灣的路就會寬廣一些，效益也會更加深遠。

連加恩提到，財團法人國際合作發展基金會（ICDF）近年有關注非邦交國領域，但非邦交國有「中國因素」，有時中國都還沒出手打壓，反而是對方害怕北京生氣，拒絕接受幫助或與台灣合作。

即使如此，台灣仍力推新南向政策，積極爭取非邦交國合作。連加恩認為，醫療合作比較容易，在新南向政策中走得比較前面，但生技、資訊等台灣優勢產業的對外合作也潛力十足。

北京即使壓縮台灣國際空間，台灣仍有充足實力廣結善緣。出身醫療領域的連加恩，對台灣的國際醫療援助充滿期望，他希望有朝一日能出現台灣版的無國界醫生組織（MSF），讓台灣的愛心更即時有效地散播到世界各地。（編輯：廖漢原、紀錦玲）1070603