戰地秘境大膽島 7月26日開放登島遊覽

（中央社記者游凱翔台北3日電）金門大膽島被稱為是「離島中的離島」，由於目前並未對外開放，更有「戰地秘境」的神秘色彩，金防部表示，目前仍在進行修繕工程中，預計7月26日試營運，將開放民眾登島遊覽。

大膽島（過去稱大擔島）在歷史上扮演關鍵國防角色，民國39年的「大膽島大捷」，則是國軍擊退共軍的一場經典戰役，如今完成階段性任務，將邁入全新里程碑。

金門防衛部指出，配合八二三砲戰60週年，預定7月26日開放民眾登島參觀，將採取預約制，每天登島人數以300人為限，並開放大膽島非軍事管制區供民眾遊憩，確切計畫由金門縣政府規劃施行，目前進行修繕工程中。