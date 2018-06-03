大膽島戰鬥靈犬 茜露墓塚見證戰場共患難真情

（中央社記者游凱翔台北3日電）金門大膽島過去被稱為「前線中的前線」，民國44年，戰鬥英雄靈犬「茜露中尉」以一擋三，撲殺2名、重創1名共軍水鬼，如今茜露的墓塚就在大膽島上，見證人犬在戰場上的情感。

軍隊裡的毛小孩，常常為沉悶的軍旅生涯提供慰藉，也是夜間巡哨的好夥伴，而金門大膽島在戰時被稱為是前線中的前線，對於戎守第一線的部隊，都不曾忘記茜露中尉的英雄事蹟。

大膽守備隊長湯能智中校表示，茜露是德國狼犬，出生於39年6月，43年分發至大膽島服役後，陪著軍人披星戴月執勤，並擔任斷崖、縫隙等死角的搜索、警戒勤務。