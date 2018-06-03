警消要協商權 勞部：可與相關機關協商

會中各團體提出各項勞權、環境訴求，勞動部今天針對警、消人員結社權及外勞權益訴求發布新聞稿指出，已積極與相關機關合作、維護所有勞動者勞動權益及職場勞動安全。

（中央社記者吳欣紜台北3日電）消防員工作權益促進會及多個團體今天針對警消及外籍移工權益上街頭遊行。勞動部表示，警消人員若有相關權益訴求，內政部警政署或消防署都願意主動與團體進行溝通協商。

其中，針對警消人員結社及協商權等相關議題，勞動部指出，警消團體若有針對警消人員權益的相關訴求，想與內政部警政署或消防署表達意見時，兩機關都願意主動和團體進行溝通協商。

此外，勞動部也已經與銓敘部、行政院人事行政總處、內政部警政署及消防署研商，未來警消人員若要籌組「內政部公務人員協會」，籌組時銓敘部將提供諮詢窗口，並給予必要協助。

勞動部指出，與會的各機關都認同銓敘部檢討修正「公務人員協會法」以保障公務人員結社權的方向，將反映警消團體心聲協助修法工作進行，以完善保障警消人員相關權益。

另外，有關移工所提廠住分離權益部分，勞動部表示，已將此建議併案納入跨部會研商會議檢討，會議預定於6月上旬召開。（編輯：吳協昌）1070603