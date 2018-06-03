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中央社

屏東潮州群毆案更正1死3傷 黃男腦死未拔管

中央社2018/06/03 18:30
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄、王淑芬屏東縣3日電）屏東潮州鎮2日凌晨發生2起加油站群毆及槍殺案，其中被圍毆重傷的黃姓男子，原本警方早上獲得的消息是昨晚不治，今天下午更正為黃男腦死，還沒有拔管。

20歲的黃男頭部遭到棍棒重擊，送高雄醫學大學附設醫院急救，高醫表示，截至今天下午5時，黃男昏迷指數3分，狀況不穩定，家屬已簽不急救同意書。

整起因感情糾紛導致的2起加油站群毆、槍殺案，到今天下午5時截止，傷亡人數是1死3傷，死者是23歲海軍陸戰隊何姓士兵，被誤認為糾眾主嫌而被錯殺。

潮州警分局表示，住潮州的鄞姓男子因李姓女友要求分手，對她毆打並強拍裸照。李女閨密許女與鄞男臉書互嗆，引起許女的王姓男友不滿，王男與鄞男互約2日凌晨1時在延平路的中油加油站論輸贏，王男約黃男助勢，黃男再約另3名友人搭乘白色賓士車到加油站，被鄞男一方以棍棒毆傷3人，其中黃男頭部重傷，另2人輕傷。

王男再約鄞男2日凌晨3時加油站再戰，結果王男一方在加油站看到23歲的何姓陸戰隊士兵的車，以為是鄞男，攔車槍殺何男死亡。

潮州警分局上午發布新聞稿指黃男已於昨天晚上7時宣告不治，整起案件2死2傷；但下午再獲得消息，指黃男腦死還沒有拔管，群毆案維持1死3傷。

警方已逮捕21人，正在追緝開槍的洪姓男子及其他還沒落網共犯。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070603

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