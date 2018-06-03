熟齡男女愛網購 刑事局：受騙人數年增5成

根據刑事局統計資料指出，過去兩年詐騙案件總數呈現下降走勢，但近年網路購物日益風行，造成網購詐騙案反而逆勢增加一成；且進一步分析發現，40歲以上因網購遭詐騙的熟男熟女人數，從民國105年的729人增至106年的1087人，增幅近5成。

刑事局今天發布新聞稿表示，越來越多熟齡男女喜歡透過臉書購物，但近年來陸續出現臉書一頁式廣告、盜用網友帳號貼文等新型詐騙手法，造成被害案件頻傳。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）刑事局今天指出，近兩年詐騙案件總數下降，但網購詐騙案卻逆勢成長一成，且40歲以上熟男熟女遭騙人數年增近5成，呼籲民眾善用臉書驗證功能和撥打165反詐騙專線查詢。

其中，北市一名68歲的林姓男子日前在臉書上看到陌生網友貼文，內容稱有朋友抽中價值新台幣6萬元的名牌相機，願以1萬5000元低價出清，請有意購買者直接加朋友的LINE帳號詳談。

林男以為撿到便宜，便按照貼文加對方LINE帳號，隨即也依對方指示進行匯款，未料隔天就被對方封鎖LINE帳號，追查臉書貼文的網友也稱帳號被盜用，他才發覺自己被詐騙，氣得趕忙報警。

刑事局呼籲，熟齡男女開心網購之餘，也要慎防遇到詐騙陷阱，並提醒以下情形都可能是詐騙高風險，須嚴加小心注意，包括賣家要求私加LINE詳談、不願提供實體聯絡電話地址（若提供則應先查證資料是否正確）、商品價格遠低於市價等。

另外，民眾可善用臉書「異常登入警告」及「雙重驗證登入」功能，以確保自身帳號安全，避免淪為詐騙集團犯罪工具，同時也可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。（編輯：李亨山）1070603