敬鵬大火聯合遊行 消防員要求參與修法

敬鵬大火燒出許多現有制度問題，災後還造成當地空氣和水污染，同時包括毒性化學物品貯藏資訊、勞檢和環保等相關議題，都備受各界關注。

繼民國104年1月發生的桃園市新屋保齡球館火災造成6名消防人員殉職後；桃園市平鎮區敬鵬工廠今年4月28日晚間9時30分許的大火，造成6名消防員及2名移工死亡，火勢直到4月30日下午2時8分才撲滅。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員、2名移工死亡，這把火燒出許多制度問題。消防員工作權益促進會和多個相關團體今天上街頭遊行，要求修消防法要納基層意見，和開放組工會。

事隔月餘，消防員工作權益促進會、台灣移工聯盟、桃園市產業總工會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會及工作傷害受害人協會，今天共同舉行「只求發展拚經濟，耗損環境賠人命」敬鵬大火聯合遊行。

主辦單位指出，遊行隊伍約250人下午先在勞動部集合，再前往內政部和行政院大門口，高喊「警消組工會、救人也救己、資訊不揭露、消防部搶救」、「落實勞檢和安檢，廠住應分離、移工資訊應多語」，認為環境資訊公開機制不足，且化學物質管理欠缺單一主管機關統合。

消防員工作權益促進會理事藍毓傑表示，針對內政部制定「高風險性工廠聯合安全檢查計劃」推動地方縣市聯合稽查工廠部分，認為現有消防安檢已全面普查，此舉等同增加基層業務；另認為工廠應設應變人員提供完整救災資訊。

「搶救過程，不要以命換命」，藍毓傑認為，消防法應有相關判別基準，像是缺乏資訊或水源部署時，可供消防員選擇不入火場搶救。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇也說，日前中央宣佈要修消防法後，迄今未見修法草案、公聽會或是邀基層共同討論，要求內政部應邀消防員工作權益促進會參與修法；另，勞動部應主動推動工會法修法，開放消防員可組工會。

活動現場也擺放6頂消防帽，代表在敬鵬大火殉職的6人，同時也一一唸出近6年來殉職的全台消防員名字，表達眾人最深的敬意，希望行政部門能針對制度疏失提出具體檢討和修法方向，避免不必要的殉職事件再發生。（編輯：方沛清）1070603