男女糾紛錯殺士兵 潘孟安籲理性處理感情

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東潮州鎮發生因男女感情糾紛社群糾眾導致2死2傷命案，何姓陸戰隊士兵被錯殺，網路不少批評屏東治安聲音，屏東縣長潘孟安呼籲，要用理性處理感情，讓社會案件降於無形。

因為男女的感情糾紛臉書互嗆，演變成社群糾眾拚鬥，2日凌晨不到2個小時的時間，潮州鎮延平路2起聚眾群毆事件，導致2死2傷，其中，海軍陸戰隊何姓士兵與整起事件無關，卻被誤認為主嫌遭槍擊身亡，一夜的不平靜在網路上引起屏東治安不好的議論。

屏東縣長潘孟安今天下午到潮州警分局了解，並對警方在不到24小時內逮捕主嫌等相關涉案20多人、宣布破案，給予慰勉。