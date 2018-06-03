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男女糾紛錯殺士兵 潘孟安籲理性處理感情

中央社2018/06/03 16:39
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東潮州鎮發生因男女感情糾紛社群糾眾導致2死2傷命案，何姓陸戰隊士兵被錯殺，網路不少批評屏東治安聲音，屏東縣長潘孟安呼籲，要用理性處理感情，讓社會案件降於無形。

因為男女的感情糾紛臉書互嗆，演變成社群糾眾拚鬥，2日凌晨不到2個小時的時間，潮州鎮延平路2起聚眾群毆事件，導致2死2傷，其中，海軍陸戰隊何姓士兵與整起事件無關，卻被誤認為主嫌遭槍擊身亡，一夜的不平靜在網路上引起屏東治安不好的議論。

屏東縣長潘孟安今天下午到潮州警分局了解，並對警方在不到24小時內逮捕主嫌等相關涉案20多人、宣布破案，給予慰勉。

潘孟安表示，警方對於整個案情都在掌控中，能夠快速破案，也因警方平時掌握轄內列管份子動態，2起事件是因感情糾紛引起的突發事件。氣候燠熱難免造成心浮氣躁，呼籲感情問題要用理性處理，不要擾動到社會。

潮州警分局長楊峰明表示，加油站鬥毆、槍殺事件，引起事端的鄞姓主嫌最近曾因妨害公務違反社會秩序維護法，鄞男所號召的20多名群眾不少是警方平時關注的年輕人，為防止2日的事件引起報復行動，並防範類似的案件發生，潮州警分局即日起規劃每天凌晨0時至4時的威力掃蕩行動。

楊峰明表示，除了監控社群網站外，警方將針對年輕人平時易聚集的廟會、卡拉ok等24小時營業場進行臨檢，並結合鄰近屏東、內埔及東港警分局執行路檢勤務，直到治安恢復平靜為止。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070603

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