槍案嫌犯不想再坐牢 與警對峙開槍自戕

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）洪姓男子與人談判時開槍，犯案後藏匿彰化縣一家汽車旅館，警方昨天攻堅逮人，假釋出獄的洪嫌與警方對峙一個多小時，告訴警方「不要再進去坐牢了」，隨即舉槍轟頭死亡。

39歲洪姓男子疑與他人糾紛，5月26日在彰化市辭修路找對方談判並開槍，犯案後藏匿一家汽車旅館，彰化縣政府警察局彰化分局昨天循線逮人。

彰化分局偵查隊長鐘振邦今天表示，26日接獲民眾報案在彰化市辭修路遭不明男子開槍，彰化分局立即成立專案小組，並報請彰化地檢署指揮偵辦，經調閱監視器，發現開槍的洪姓男子是走路來犯案，分析相關資料及擴大調閱路口監視器，研判洪嫌投宿在一家汽車旅館。