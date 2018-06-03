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中央社

槍案嫌犯不想再坐牢 與警對峙開槍自戕

中央社2018/06/03 15:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）洪姓男子與人談判時開槍，犯案後藏匿彰化縣一家汽車旅館，警方昨天攻堅逮人，假釋出獄的洪嫌與警方對峙一個多小時，告訴警方「不要再進去坐牢了」，隨即舉槍轟頭死亡。

39歲洪姓男子疑與他人糾紛，5月26日在彰化市辭修路找對方談判並開槍，犯案後藏匿一家汽車旅館，彰化縣政府警察局彰化分局昨天循線逮人。

彰化分局偵查隊長鐘振邦今天表示，26日接獲民眾報案在彰化市辭修路遭不明男子開槍，彰化分局立即成立專案小組，並報請彰化地檢署指揮偵辦，經調閱監視器，發現開槍的洪姓男子是走路來犯案，分析相關資料及擴大調閱路口監視器，研判洪嫌投宿在一家汽車旅館。

警方昨天攻堅逮人時，見洪嫌手持上膛手槍、左右擺動，警方不斷喝令洪嫌放下槍枝，但洪嫌仍不聽從，現場員警判斷洪嫌恐因拒絕就範而對警方開槍，依警械使用條例，朝天花板鳴2槍示警。

警方表示，雖然朝天花板鳴槍要求洪嫌投降，但洪嫌仍拒絕就範，持槍與警方對峙，現場員警持續勸降。

雙方對峙一個多小時後，假釋出獄不久的洪嫌說，「不要再進去坐牢了」，隨即持槍自戕，經送醫急救無效，昨天下午6時46分宣告死亡。另外，與洪嫌一同投宿的廖姓女友則被帶回調查。

警方現場查扣1把金牛座改造手槍、23發子彈、1個彈匣、改造槍枝半成品零件、保養工具、1小包毒品安非他命及吸食器等證物。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070603

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