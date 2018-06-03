陸戰隊士兵枉死 家屬警局丟冥紙要求嚴懲

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東潮州2個加油站2日凌晨發生兩派人馬聚眾滋事造成2死2傷，死者之一是海軍陸戰隊何姓士兵，家屬今天知道是被錯殺，轉心痛為憤怒，中午到潮州警分局丟冥紙，要求司法嚴懲。
這兩派人馬因感情糾紛互嗆，進而糾眾談判造成2死2傷事件，其中，被誤殺枉死的23歲何姓海軍陸戰隊士兵，是家中獨子，父母離異後與父親同住，為了減輕父親經濟負擔而服志願役。當警方今天宣布破案，家屬知道何姓士兵是被錯殺後，非常憤怒。
何姓士兵的父親今天在媒體採訪時，太哀傷而不願說話，何男叔叔跟媒體說，知道被錯殺後，悲痛變成憤怒，「這些人早就泯滅人性」，「是枉死，讓人有多傷心」，他們要求這些參與滋事的人全部到何男靈前下跪道歉。
何男叔叔說，何男去當兵是他建議的，高中畢業就去當兵，薪水都交給父親，是位乖巧、會照顧家裡、上進的好孩子，滋事的人被抓到後，他到警局了解，這些犯案的人竟一付若無其事的樣子，希望法官要重判，他們家一定告到底。
何男叔叔與親友中午到潮州警分局撒冥紙，警方向他們保證一定會嚴懲凶手，何男叔叔說，他們是到警局來看這些人有沒有悔恨之心。
何男生母昨天2度在臉書po文希望大家幫忙找凶手，今天從媒體得知兒子是被誤殺，她在臉書po文「白髮人送黑髮人」、「兒子，媽媽想你了」。（編輯：陳清芳）1070603