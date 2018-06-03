陸戰隊士兵枉死 家屬警局丟冥紙要求嚴懲

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東潮州2個加油站2日凌晨發生兩派人馬聚眾滋事造成2死2傷，死者之一是海軍陸戰隊何姓士兵，家屬今天知道是被錯殺，轉心痛為憤怒，中午到潮州警分局丟冥紙，要求司法嚴懲。

這兩派人馬因感情糾紛互嗆，進而糾眾談判造成2死2傷事件，其中，被誤殺枉死的23歲何姓海軍陸戰隊士兵，是家中獨子，父母離異後與父親同住，為了減輕父親經濟負擔而服志願役。當警方今天宣布破案，家屬知道何姓士兵是被錯殺後，非常憤怒。

何姓士兵的父親今天在媒體採訪時，太哀傷而不願說話，何男叔叔跟媒體說，知道被錯殺後，悲痛變成憤怒，「這些人早就泯滅人性」，「是枉死，讓人有多傷心」，他們要求這些參與滋事的人全部到何男靈前下跪道歉。