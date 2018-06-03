網路社群糾眾鬥毆 陸戰隊士兵遭誤殺枉死

案發後，由屏東地檢署指揮潮州分局、縣警局刑警大隊及刑事局南部犯罪打擊中心、屏東憲兵隊分別於高雄市、潮州鎮及恆春等地逮捕相關嫌犯。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣潮州鎮延平路2日凌晨在兩個加油站發生群毆及槍擊案，造成2死2傷，兩案為同一事件，因感情糾紛社群揪眾引起，其中被槍擊身亡的何姓陸戰隊士兵被誤殺而枉死。

潮州警分局長楊峰明表示，兩起案件的起因為鄞姓男子不滿李姓女友想分手，數日前將李女毆傷並強拍裸照，李女許姓閨蜜知道後，在臉書指責鄞男，鄞男以「破麻」回應，讓許女的王姓男友不滿，在臉書留言與鄞男對嗆輸贏。

楊峰明表示，鄞男與王男約2日凌晨1時在潮州鎮延平路中油加油站談判，王男找來黃姓友人助勢，黃男再找朋友3人開白色賓士車到加油站，

黃男等人被鄞男召集的6部機車、3部汽車共20多人以球棒攻擊，除砸破賓士車外，還把黃男等3人打傷，其中駕駛林男躲到廁所沒有被打，黃男因頭部被重擊，送醫後於昨天晚上7時宣告不治。

楊峰明指出，王嫌知道自己的人被打，再約鄞男凌晨3時中油加油站論輸贏。王男糾集的是高雄市的社群，搞錯加油站，在相隔約500公尺的延平路亞柏加油站看到何姓陸戰隊士兵所開的藍色汽車與鄞男汽車相似，誤以為何姓士兵就是鄞男。

楊峰明說，從監視器上看，何姓士兵加完油出來，2輛車開到前面將他堵住，陸續有車前後包抄，而後有人出來朝擋風玻璃開槍，第一槍擊中椅背，何姓士兵下車逃跑，被擊中一槍，之後送醫不治。

楊峰明表示，現場遺留3顆改造手槍彈殼，王男供出持槍的其中一人是洪姓男子，另一人不知道是誰。警方正在追緝洪姓男子、另一名開槍的人及其他共犯。

警方兵分多路逮人，2案到今天中午，共逮捕21人，其中，中油加油站鬥毆案逮捕8人，有5人只有18歲，沒有就學，而糾眾的主嫌鄞男和王男則在今天凌晨自行投案。

楊峰明表示，這起案件都是社群糾眾逞凶，中油加油站的社群是潮州在地人，亞柏加油站則是高雄市的社群，多數參與的人互不認識，看到邀約就聚眾滋事，目前網站相關留言都被刪除，警方將再深入調查網站的性質。（編輯：陳政偉/吳協昌）1070603