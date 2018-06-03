女童身上多處瘀傷 托嬰中心保母遭控傷害

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市某托嬰中心一名才第2天上班的許姓保母，疑因不滿2歲女童「不合群」，對她抓捏、搖晃、用力推靠牆邊，造成身上多處瘀傷，家屬氣得對保母及托嬰中心負責人提告傷害。

女童的母親日前至派出所報案，指她2歲女兒雙臂上側與左後側腋窩瘀傷，疑似遭新竹市某托嬰中心的保母虐待，要對25歲許姓保母及托嬰中心負責人提告傷害。

女童媽媽向警方表示，從監視器畫面顯示，女童上個月在托嬰中心做完早操時，本應集體到餐廳吃早餐，但可能她女兒不願意配合，其中一名保母出手「單獨管教」，動手抓住女童，多次大力搖晃，甚至用力推靠牆邊。