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中央社

女童身上多處瘀傷 托嬰中心保母遭控傷害

中央社2018/06/03 12:53
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市某托嬰中心一名才第2天上班的許姓保母，疑因不滿2歲女童「不合群」，對她抓捏、搖晃、用力推靠牆邊，造成身上多處瘀傷，家屬氣得對保母及托嬰中心負責人提告傷害。

女童的母親日前至派出所報案，指她2歲女兒雙臂上側與左後側腋窩瘀傷，疑似遭新竹市某托嬰中心的保母虐待，要對25歲許姓保母及托嬰中心負責人提告傷害。

女童媽媽向警方表示，從監視器畫面顯示，女童上個月在托嬰中心做完早操時，本應集體到餐廳吃早餐，但可能她女兒不願意配合，其中一名保母出手「單獨管教」，動手抓住女童，多次大力搖晃，甚至用力推靠牆邊。

女童媽媽也要求調閱其他時段的監視器畫面，發現她的女兒也在活動中，疑似被要求只能坐在小椅子上，時間長達1小時，被迫「孤立在旁」，畫面讓女童媽媽看了非常生氣，決定對許姓保母與托嬰中心負責人提告傷害。

許姓保母向警方供稱，監視器畫面中的情況，是因為當時女童身體往下滑，為了不讓她跌倒、撞到頭，因此想要撐著她，才會叫用力「抱著對方」。

托嬰中心負責人則表示，她對保母的要求就是要有愛心、愛孩童，所有新保母都有職前教育，許女上月15日才來中心工作，接獲投訴後，立即協助調閱監視器畫面，並承認用人不當、監督不周，已將許姓保母開除，盼獲家長原諒。

新竹市政府社會處代理處長魏幸雯受訪表示，後續會對托嬰中心進行相關查處，針對違規事項請業者陳述意見並限期改善，並依兒童及少年福利法處理；此外，家長對托育人員與托嬰中心提告部分，社會處也將提供法律諮詢服務。（編輯：張銘坤）1070603

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