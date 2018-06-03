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男子糾眾尋仇砸錯車 警強勢追緝法辦

中央社2018/06/03 12:05
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）北市一名詹姓男子因遭余姓男子糾眾毆打成傷，雙方日前相約在南港公園周邊談判，警方獲報啟動快打部隊攔查，但稍晚赴約的余男一方尋仇卻砸錯車，3人到案後依法送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，5月20日凌晨一連接獲3起110勤務中心報案系統轉報，指稱轄內南港公園周邊有黑衣人聚眾滋事，還有黑衣人砸毀車輛，以及有人持刀、槍攔人。

警方獲報後立即出動優勢警力到場壓制，及時阻止衝突發生，經查為27歲有詐欺前科的詹男先前遭19歲余男糾眾毆打成傷，詹男懷恨在心，雙方便邀約5月20日凌晨在南港公園周邊談判。

詹男當日邀集14名友人騎乘多輛機車前往談判，當天凌晨2時21分許群聚南港公園旁，但在警方快打部隊到場攔查及登記人車後，經勸阻而離去。

另一方余男也邀集幫眾10餘人共乘7輛汽車赴約，卻未遇到詹男等人現身，便沿街四處找尋，期間曾持玩具槍攔停一輛車，但發現並非尋仇對象而作罷；隨後認為路旁一停放車輛疑為詹男友人所有，便下車砸車洩憤。

期間，警方也陸續接獲110通報，指當天凌晨2時43分在轄內成福路165號前有人持「刀」、「槍」聚集，但巡邏警網抵達現場時，眾人已離去；隨後凌晨4時54分又有人報案說停放在福德街339巷內的車輛遭不明人士毀損。

南港分局分局長張隆興立即召集偵查隊及派出所組成專案小組，進行現場查訪並調閱監視器影像，清查掌握余男等人涉案，在警方強力偵辦壓力下，余男也主動到案說明、坦承不諱。

同時，余男到案後也主動交付當日犯案工具，包括有高爾夫球桿一支、棒球棍一支及黑色玩具手槍一把，全案將3人依毀損及違反社會秩序維護法罪嫌移請士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070603

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