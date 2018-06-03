男子糾眾尋仇砸錯車 警強勢追緝法辦

（中央社記者黃麗芸台北3日電）北市一名詹姓男子因遭余姓男子糾眾毆打成傷，雙方日前相約在南港公園周邊談判，警方獲報啟動快打部隊攔查，但稍晚赴約的余男一方尋仇卻砸錯車，3人到案後依法送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，5月20日凌晨一連接獲3起110勤務中心報案系統轉報，指稱轄內南港公園周邊有黑衣人聚眾滋事，還有黑衣人砸毀車輛，以及有人持刀、槍攔人。

警方獲報後立即出動優勢警力到場壓制，及時阻止衝突發生，經查為27歲有詐欺前科的詹男先前遭19歲余男糾眾毆打成傷，詹男懷恨在心，雙方便邀約5月20日凌晨在南港公園周邊談判。