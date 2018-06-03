NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

你心裡想什麼祂就是什麼　引路神火石佛公

保庇2018/06/03 19:36
你心裡想什麼祂就是什麼　引路神火石佛公（圖／保庇）
你心裡想什麼祂就是什麼　引路神火石佛公（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）位於彰化員林鎮的東山祐靈宮祀奉「石佛公」，為當地信仰中心。這個石佛公可是充滿濃烈的神秘色彩喔！讓保庇小編為您娓娓道來……

彰化員林東山祐靈宮。（圖／文化資源地理資訊系統）
彰化員林東山祐靈宮。（圖／文化資源地理資訊系統）

當地人一代傳一代的「石佛公傳說」故事是這樣的，在兩百年前「電」尚未在台灣普及時，路燈並不密集，天黑之後除了住家以外的地方都是漆黑一片，當時在員林東山這附近的村莊便是如此，村民若有事耽擱無法在天黑前回到村子裡，就要摸黑上路，大家都心驚膽跳。

但許多人都在黑漆漆的路上遇到了「一把神火」，也不知道這把火是從哪裡來的，但這把火會指引摸黑的村民平安返家；神奇的是，若是有些膽小的村民看到神火會害怕，那這把神火就會幻化成一位長者為其帶路，倘若又害怕長者，這把神火就是有辦法根據每個村民心中所想，幻化成能使其安心的形象，再領路返家。後來村民為感謝其靈顯神助遂立廟祭祀。

彰化員林東山祐靈宮石佛公。（圖／文化資源地理資訊系統）
彰化員林東山祐靈宮石佛公。（圖／文化資源地理資訊系統）

但在日治時期，治昭和十三年，由鈴木清一郎所著的《臺灣舊慣習俗信仰》一書中說的石佛公來由有兩種說法，但都跟村民流傳的不一樣，其中一個是說石佛公不過只是一塊石碑罷了，有關其傳說皆為穿鑿附會之說法；另一來由則是多年前有一小男童於八堡圳支流溺斃，此後就常有幽靈出沒在附近，後來當地村民便建造石碑來鎮壓惡靈，神奇的是，這石碑常會自己冒出火光，引導天黑找不到路的村民。

不管是哪一種說法，石佛公真實的來由已不可考，但其熱心救助的形象已深耕村民心中，一直到現在仍然是當地香火鼎盛的信仰中心。

 

資料參考（多看多保庇！）：

員林東山祐靈宮石佛公
臺灣妙妙妙（二十八）－引路神石

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字引路彰化員林石佛公祐靈宮神火
跟著Bobee去旅行／羊群...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan