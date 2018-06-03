你心裡想什麼祂就是什麼　引路神火石佛公

當地人一代傳一代的「石佛公傳說」故事是這樣的，在兩百年前「電」尚未在台灣普及時，路燈並不密集，天黑之後除了住家以外的地方都是漆黑一片，當時在員林東山這附近的村莊便是如此，村民若有事耽擱無法在天黑前回到村子裡，就要摸黑上路，大家都心驚膽跳。

但許多人都在黑漆漆的路上遇到了「一把神火」，也不知道這把火是從哪裡來的，但這把火會指引摸黑的村民平安返家；神奇的是，若是有些膽小的村民看到神火會害怕，那這把神火就會幻化成一位長者為其帶路，倘若又害怕長者，這把神火就是有辦法根據每個村民心中所想，幻化成能使其安心的形象，再領路返家。後來村民為感謝其靈顯神助遂立廟祭祀。

但在日治時期，治昭和十三年，由鈴木清一郎所著的《臺灣舊慣習俗信仰》一書中說的石佛公來由有兩種說法，但都跟村民流傳的不一樣，其中一個是說石佛公不過只是一塊石碑罷了，有關其傳說皆為穿鑿附會之說法；另一來由則是多年前有一小男童於八堡圳支流溺斃，此後就常有幽靈出沒在附近，後來當地村民便建造石碑來鎮壓惡靈，神奇的是，這石碑常會自己冒出火光，引導天黑找不到路的村民。

不管是哪一種說法，石佛公真實的來由已不可考，但其熱心救助的形象已深耕村民心中，一直到現在仍然是當地香火鼎盛的信仰中心。

資料參考（多看多保庇！）：

員林東山祐靈宮石佛公

臺灣妙妙妙（二十八）－引路神石

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