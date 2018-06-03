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新華社評美中磋商：美應盡快回應高科技管制

中央社2018/06/03 19:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北3日電）美中第3輪貿易磋商今天落幕，中共官媒新華社隨即發表評論說，談判「可以討價還價，不能漫天要價」。中方既然擴大進口，美方也應對開放製造業、服務業及放寬高科技管制「盡快作出回應」。

這篇以「成果不易，更需誠意與信任呵護」為題的評論指出，這次磋商中，雙方在農業、能源等多個領域「進行了良好溝通，取得了積極、具體的進展」，成果「來之不易，更需用誠意和信任精心呵護，倍加珍惜，否則可能前功盡棄，一切歸零」。

評論提到，「坦誠溝通，是推動每一次中美經貿磋商前進的關鍵」，從北京到華盛頓再到北京，雙方的磋商「從坦誠高效，邁向積極務實，進入具體深入」，兩國元首共識的落實在朝著「更加看得見、摸得著」的方向不斷推進。

評論說，改革開放和擴大內需是中國的國家戰略，中國「將按照自己既定的節奏走下去」。擴大自美國的農業和能源進口，順應中國高品質發展需求，將讓百姓享受更多美食、綠水和藍天，中方「有需求，也有誠意」。

此外，中方此舉也將幫助改善美方貿易不平衡，促進經濟發展和增加就業，美方有意願，也很期待。這對中美兩國人民和世界來說都是一件好事。

評論指出，美方出於國內政治因素考慮，希望盡快拿到短期實質性成果的心情可以理解。但談判是「互相妥協的藝術，可以討價還價，不能漫天要價」，如果只顧自己不考慮對方，這樣的合作恐怕很難持久。

這一評論直指，在中方「擴大進口的同時，美方也應對製造業、服務業開放和放寬對華高技術管制，盡快作出回應」。

評論說，磋商「不僅要坦誠，還需信任。如果一再出爾反爾，只會讓磋商成果前功盡棄」。基於川普政府最近幾次的翻臉，磋商成果能否順利落實，還要看美方的實際行動。

評論最後聲稱，中國政府「不想打、但不怕打貿易戰」的態度始終不變。如果美方「繼續舉起包括加徵關稅在內的貿易制裁大棒，一意孤行地挑起貿易戰，那中方將別無選擇，只能對等反擊，到那時，一切辛辛苦苦取得的磋商成果，都將歸零。相信這筆帳，美國算得清」。（編輯：邱國強/林克倫）1070603

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